OHDSI Atlas הוא התקן הקהילתי הפתוח לעריכת מחקרים תצפיתיים על נתוני בריאות ברמת המטופל, שהומרו למודל הנתונים המשותף OMOP. חוקרים משתמשים בו לבניית קבוצות מטופלים, לחקירת אוצרות מילים רפואיים סטנדרטיים, לתכנון מחקרי הערכת השפעה ברמת האוכלוסייה, ולאפיון ההיסטוריה הטבעית של מחלות מבלי לכתוב SQL.

אירוח עצמי של Atlas ב-VPS משלכם מעניק שליטה מלאה על תכנוני מחקר, הגדרות קבוצות מטופלים וערכות תוצאות, תוך כדי אספקה טעונה מראש עם מודל הנתונים המשותף הסינתטי Eunomia OMOP CDM, כך שתוכלו לחקור את זרימת העבודה באופן מיידי. ה-back-end של WebAPI המצורף ומסד הנתונים PostgreSQL גורמים לכל תכונה של Atlas לעבוד ישר מהקופסה, ללא צורך בהגדרת מחסן נתונים נפרד.