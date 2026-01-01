פרוסו OHDSI Atlas בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ווב בקוד פתוח למחקר בריאות תצפיתי על מודל הנתונים המשותף של OMOP.
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מה אפשר לבנות עם OHDSI Atlas
OHDSI Atlas הוא התקן הקהילתי הפתוח לעריכת מחקרים תצפיתיים על נתוני בריאות ברמת המטופל, שהומרו למודל הנתונים המשותף OMOP. חוקרים משתמשים בו לבניית קבוצות מטופלים, לחקירת אוצרות מילים רפואיים סטנדרטיים, לתכנון מחקרי הערכת השפעה ברמת האוכלוסייה, ולאפיון ההיסטוריה הטבעית של מחלות מבלי לכתוב SQL.
אירוח עצמי של Atlas ב-VPS משלכם מעניק שליטה מלאה על תכנוני מחקר, הגדרות קבוצות מטופלים וערכות תוצאות, תוך כדי אספקה טעונה מראש עם מודל הנתונים המשותף הסינתטי Eunomia OMOP CDM, כך שתוכלו לחקור את זרימת העבודה באופן מיידי. ה-back-end של WebAPI המצורף ומסד הנתונים PostgreSQL גורמים לכל תכונה של Atlas לעבוד ישר מהקופסה, ללא צורך בהגדרת מחסן נתונים נפרד.
פיצ'רים עיקריים של OHDSI Atlas
OMOP CDM אנליטיקה
הפעל הגדרות קוהורט, אפיון, ומחקרי רמת אוכלוסייה כנגד כל מסד נתונים שהומר למודל הנתונים המשותף OMOP V5.
סייר אוצר מילים
חפשו SNOMED, RxNorm, LOINC, ומונחים רפואיים סטנדרטיים אחרים כדי לבנות מערכי מושגים שמתורגמים באופן מדויק בין מקורות נתונים.
בונה עוקבה
הגדירו אוכלוסיות מטופלים באמצעות בונה ויזואלי, תוך שימוש בקריטריוני הכללה, חשיפות לתרופות והתרחשויות מצבים רפואיים, מבלי לכתוב SQL.
נתוני דמו של Eunomia
מגיע בטעינה מוקדמת עם מערך הנתונים הסינתטי OHDSI Eunomia, כך שיצירת קבוצות, אפיון ודוחות Achilles פועלים באופן מיידי.
WebAPI backend
שירות WebAPI של Spring Boot מאוגד חושף את מלוא ה-OHDSI REST API לגישה תכנותית מ-R, Python, ולקוחות אנליטיקה אחרים.
תקן קהילתי פתוח
מצטרף לרשת עולמית של חוקרים המפעילים את אותן שיטות על פני יותר ממיליארד רשומות מטופלים בקרב שותפים אקדמיים ותעשייתיים.
למה להריץ את OHDSI Atlas על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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