פרוסו קוד פתוח POS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קופה מבוססת ווב לחנויות קמעונאיות עם ניהול מלאי, ניהול לקוחות ודיווח מכירות.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Source POS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Source POS
Open Source POS היא מערכת קופה מבוססת PHP ווב שנבנתה עבור חנויות קמעונאיות קטנות, בתי קפה ועסקי שירות הזקוקים למערכת קופה עם תכונות מלאות ללא עמלות SaaS לכל מסוף. הממשק מבוסס הדפדפן פועל על כל טאבלט, מחשב נייד או מחשב קופה, כך שאותו קצה אחורי מפעיל את הקופה, עדכוני המלאי והדיווח מכל מכשיר ברשת המקומית.
אירוח עצמי על VPS משלכם שומר רשומות לקוחות, היסטוריית מכירות ונתוני תמחור על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מנוי חודשי, ללא אחוז עמלה על עסקאות וללא תלות בספק. מסד הנתונים MariaDB הכלול מוגדר אוטומטית ונשמר בנפחים מוגדרים לשדרוגים בטוחים.
פיצ'רים עיקריים של Open Source POS
קופה קמעונאית
טפלו במכירות, החזרות והזמנות בהמתנה באמצעות סריקת ברקוד, איתור פריטים וקבלות הניתנות להתאמה אישית המודפסות במדפסות תרמיות סטנדרטיות.
מעקב מלאי
עקבו אחר רמות המלאי, הגדירו ספי הזמנה מחדש, ונהלו ספקים בכל קטגוריות הפריטים השונות עם התאמות אוטומטיות בכל מכירה.
ניהול לקוחות
תחזקו מאגר לקוחות עם היסטוריית רכישות, נקודות נאמנות, יתרות זיכוי בחנות, ודירוגי תמחור לכל לקוח.
דוחות מכירות
הפיקו דוחות מפורטים על מכירות, מיסים, תשלומים, רווחים, והנחות בטווחים תאריכים הניתנים להגדרה ומסנני עובדים.
חשבונות עובדים
צרו כניסות עובדים נפרדות עם הרשאות מבוססות תפקידים כדי להפריד גישת קופאי, מנהל ודוחות במסוף משותף.
מיסים רב-מטבעיים
הגדירו מספר שיעורי מס, מטבעות ושיטות תשלום כדי להתאים לכללי קמעונאות מקומיים ולהעדפות התשלום של הלקוחות.
למה להריץ את Open Source POS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.