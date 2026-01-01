Open Source POS היא מערכת קופה מבוססת PHP ווב שנבנתה עבור חנויות קמעונאיות קטנות, בתי קפה ועסקי שירות הזקוקים למערכת קופה עם תכונות מלאות ללא עמלות SaaS לכל מסוף. הממשק מבוסס הדפדפן פועל על כל טאבלט, מחשב נייד או מחשב קופה, כך שאותו קצה אחורי מפעיל את הקופה, עדכוני המלאי והדיווח מכל מכשיר ברשת המקומית.

אירוח עצמי על VPS משלכם שומר רשומות לקוחות, היסטוריית מכירות ונתוני תמחור על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מנוי חודשי, ללא אחוז עמלה על עסקאות וללא תלות בספק. מסד הנתונים MariaDB הכלול מוגדר אוטומטית ונשמר בנפחים מוגדרים לשדרוגים בטוחים.