התקינו Yarn בלחיצה אחת.
פוד מיקרו-בלוגינג מבוזר באירוח עצמי, בנוי על פורמט twtxt, ללא פרסומות, מעקב או נעילת ספק.
בחרו תוכנית VPS עבור Yarn
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Yarn
Yarn היא פלטפורמת מדיה חברתית מבוזרת, באירוח עצמי, המשלבת מיקרו-בלוגינג בסגנון Twitter עם פורמט הפיד הפתוח twtxt. כל פוד הוא מופע עצמאי המאחד כוחות עם פודים אחרים של Yarn ועם כל פיד twtxt ברשת הפתוחה, כך שמשתמשים עוקבים אחר אנשים בין שרתים מבלי להיות תלויים בספק יחיד. התוכנה אינה אוספת מידע אישי, אינה מציגה פרסומות, ואינה שולחת נתוני אנליטיקה — התוכן וגרפי העוקבים שייכים במלואם למפעיל הפוד.
הפעלת פוד Yarn משלכם על VPS שומרת על שיחות, מדיה וזהות תחת הדומיין שלכם. שרת ה-yarnd מבוסס Go הוא קל משקל, שומר הכל במסד נתונים מוטמע יחיד, ותומך בפודים למשתמש יחיד ולמספר משתמשים כאחד עם העלאות מדיה, שיחות משורשרות ופידי RSS/Atom מלאים.
פיצ'רים עיקריים של Yarn
פידים מבוזרים של twtxt
כל חשבון מפרסם פיד twtxt נייד שכל פוד Yarn או לקוח תואם יכול לעקוב אחריו — ללא שרתים מרכזיים או פרוטוקולים קנייניים.
פרטיות בתכנון
אין אנליטיקה, אין פרסומות, ואין מעקב צד שלישי — yarnd אוספת רק את מה שנדרש כדי להפעיל את ה'פוד' עצמו.
שיחות משורשרות
שרשורי תגובות, אזכורים ונושאים מאפשרים לדיונים להישאר קריאים בין פודים מבלי להיות תלויים בצירי זמן מרכזיים.
תמיכה במדיה מובנית
העלו תמונות, אודיו ווידאו ישירות לפוד שלכם עם קידוד ffmpeg אופציונלי להפעלה מוטמעת.
פודים יחידים או מרובי משתמשים
הפעילו פוד אישי לעצמכם או פתחו הרשמות לאירוח קהילה — אותו קובץ בינארי מטפל בשני מודלי הפריסה.
בינארי Go קל משקל
שרת ה-yarnd פועל כקובץ בינארי מקומפל יחיד עם מסד נתונים bitcask מוטמע, מה שמאפשר לשמור על צריכת משאבים נמוכה בתוכניות VPS קטנות.
למה להריץ את Yarn על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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