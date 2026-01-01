Yarn היא פלטפורמת מדיה חברתית מבוזרת, באירוח עצמי, המשלבת מיקרו-בלוגינג בסגנון Twitter עם פורמט הפיד הפתוח twtxt. כל פוד הוא מופע עצמאי המאחד כוחות עם פודים אחרים של Yarn ועם כל פיד twtxt ברשת הפתוחה, כך שמשתמשים עוקבים אחר אנשים בין שרתים מבלי להיות תלויים בספק יחיד. התוכנה אינה אוספת מידע אישי, אינה מציגה פרסומות, ואינה שולחת נתוני אנליטיקה — התוכן וגרפי העוקבים שייכים במלואם למפעיל הפוד.

הפעלת פוד Yarn משלכם על VPS שומרת על שיחות, מדיה וזהות תחת הדומיין שלכם. שרת ה-yarnd מבוסס Go הוא קל משקל, שומר הכל במסד נתונים מוטמע יחיד, ותומך בפודים למשתמש יחיד ולמספר משתמשים כאחד עם העלאות מדיה, שיחות משורשרות ופידי RSS/Atom מלאים.