SuperTokens היא אלטרנטיבה בקוד פתוח לשירותי אימות קנייניים כמו Auth0 ו-Firebase Auth. היא מספקת Core API בקצה האחורי שאפליקציות שלכם משתלבות איתו באמצעות SDKs רשמיים עבור React, Node.js, Python, Go ופלטפורמות מובייל. SuperTokens מטפלת בהתחברות באמצעות אימייל/סיסמה, זרימות ללא סיסמה, OAuth חברתי, אימות רב-שלבי, ניהול סשנים מתקדם עם רענון אסימונים אוטומטי, והגנה מפני התקפות אימות נפוצות — הכל באמצעות API מתועד היטב.

אירוח עצמי של SuperTokens פירושו שפרטי זיהוי של משתמשים ונתוני סשנים נשארים במסד הנתונים PostgreSQL שלכם תחת שליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי משתמש שמייקר את העלויות ככל שהאפליקציה שלכם גדלה. תבנית זו פורסת את SuperTokens Core עם PostgreSQL מוכנים לשימוש בסביבת ייצור.