התקינו SuperTokens בלחיצה אחת.
בקאנד אימות בקוד פתוח עם ניהול סשנים, התחברות ללא סיסמה, OAuth חברתי ו-MFA — אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Auth0 ו-Firebase Auth.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SuperTokens
SuperTokens היא אלטרנטיבה בקוד פתוח לשירותי אימות קנייניים כמו Auth0 ו-Firebase Auth. היא מספקת Core API בקצה האחורי שאפליקציות שלכם משתלבות איתו באמצעות SDKs רשמיים עבור React, Node.js, Python, Go ופלטפורמות מובייל. SuperTokens מטפלת בהתחברות באמצעות אימייל/סיסמה, זרימות ללא סיסמה, OAuth חברתי, אימות רב-שלבי, ניהול סשנים מתקדם עם רענון אסימונים אוטומטי, והגנה מפני התקפות אימות נפוצות — הכל באמצעות API מתועד היטב.
אירוח עצמי של SuperTokens פירושו שפרטי זיהוי של משתמשים ונתוני סשנים נשארים במסד הנתונים PostgreSQL שלכם תחת שליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי משתמש שמייקר את העלויות ככל שהאפליקציה שלכם גדלה. תבנית זו פורסת את SuperTokens Core עם PostgreSQL מוכנים לשימוש בסביבת ייצור.
פיצ'רים עיקריים של SuperTokens
שיטות אימות מרובות
תומך באימייל/סיסמה, קישורי קסם ללא סיסמה, וספקי OAuth חברתיים מחוץ לקופסה — הוסיפו את הזרימות שהמשתמשים שלכם מצפים להן ללא קוד מותאם אישית.
ניהול סשנים מתקדם
מטפל במחזור אסימונים, רענון אוטומטי וביטול הפעלות באופן מאובטח, ובכך מגן על משתמשים מפני חטיפת הפעלות והתקפות קיבוע.
רכיבי UI בנויים מראש
רכיבי React, Vue ו-Angular מוכנים לשימוש עבור התחברות, הרשמה ואיפוס סיסמה, התואמים למותג שלכם, מבלי לבנות ממשקי אימות מאפס.
אימות רב-גורמי
הוסיפו TOTP או MFA מבוסס אימייל לכל תהליך אימות ללא שירותי צד שלישי או עמלות נוספות לכל משתמש.
תפקידים והרשאות
הקצאת תפקידים למשתמשים ואכיפת בדיקות הרשאות באפליקציה שלכם באמצעות ממשק ה-API המובנה לניהול משתמשים ותפקידים של SuperTokens.
למה להריץ את SuperTokens על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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