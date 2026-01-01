Deluge הוא קליינט BitTorrent קל משקל ועשיר בתכונות, הבנוי על ספריית libtorrent, המציע את כל יכולות ניהול הטורנטים החיוניות באמצעות ממשק נקי מבוסס דפדפן. הוא תומך בהצפנת פרוטוקולים, DHT, החלפת עמיתים (peer exchange), ניתוב פרוקסי, בקרות מהירות, ובמערכת אקולוגית של תוספים – מה שהופך אותו לבחירה אמינה הן להורדות מזדמנות והן להגדרות אוטומציית מדיה מתקדמות.

פריסת Deluge על גבי VPS מספקת רוחב פס ייעודי ל-seeding והורדות רציפים, מבלי לצרוך את חיבור האינטרנט הביתי שלכם או את מגבלות הנתונים. הסביבה הפועלת תמיד שומרת על יחסים בריאים בטרקרים פרטיים, משתלבת בצורה חלקה עם כלי אוטומציה כמו Sonarr ו-Radarr, ושומרת על פעילות הטורנט שלכם מבודדת בתשתית ייעודית עם כתובת IP סטטית.