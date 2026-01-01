התקינו Deluge בלחיצה אחת.
קליינט BitTorrent קל משקל עם ממשק ווב, תמיכה בתוספים, ושילוב חלק של אוטומציית מדיה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Deluge
Deluge הוא קליינט BitTorrent קל משקל ועשיר בתכונות, הבנוי על ספריית libtorrent, המציע את כל יכולות ניהול הטורנטים החיוניות באמצעות ממשק נקי מבוסס דפדפן. הוא תומך בהצפנת פרוטוקולים, DHT, החלפת עמיתים (peer exchange), ניתוב פרוקסי, בקרות מהירות, ובמערכת אקולוגית של תוספים – מה שהופך אותו לבחירה אמינה הן להורדות מזדמנות והן להגדרות אוטומציית מדיה מתקדמות.
פריסת Deluge על גבי VPS מספקת רוחב פס ייעודי ל-seeding והורדות רציפים, מבלי לצרוך את חיבור האינטרנט הביתי שלכם או את מגבלות הנתונים. הסביבה הפועלת תמיד שומרת על יחסים בריאים בטרקרים פרטיים, משתלבת בצורה חלקה עם כלי אוטומציה כמו Sonarr ו-Radarr, ושומרת על פעילות הטורנט שלכם מבודדת בתשתית ייעודית עם כתובת IP סטטית.
פיצ'רים עיקריים של Deluge
ממשק מבוסס דפדפן
נהלו את כל הטורנטים מכל מכשיר באמצעות ממשק משתמש רספונסיבי מבוסס ווב, מבלי להתקין לקוח שולחני או לשמור על גישה ישירה לשרת.
אינטגרציית אוטומציית מדיה
משתלב באופן טבעי עם Sonarr, Radarr ו-Lidarr לצורך הורדה, שינוי שמות וארגון ספרייה אוטומטיים.
הצפנת פרוטוקול
מצפין תעבורת BitTorrent כדי להפחית חניקת ספק אינטרנט ולשפר את הפרטיות לכל פעילות טורנט בשרת.
מערכת חיבור
הרחבת פונקציונליות עם תוספים לתוויות, תזמון, פידים של RSS, זרעי אינטרנט וניהול לקוחות מרחוק.
בקרות מהירות מפורטות
הגדירו מגבלות העלאה/הורדה כלליות ולכל טורנט, עם תמיכה בתזמון, כדי לנהל את השימוש ברוחב הפס במהלך היום.
למה להריץ את Deluge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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