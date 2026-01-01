התקינו flatnotes בלחיצה אחת.
אפליקציית רישום הערות באירוח עצמי, ללא מסד נתונים, המאחסנת את כל ההערות שלכם כקובצי Markdown רגילים.
בחרו תוכנית VPS עבור flatnotes
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם flatnotes
flatnotes היא אפליקציית רישום הערות מינימליסטית, באירוח עצמי, הבנויה סביב עיקרון אחד: ההערות שלכם הן קובצי Markdown רגילים, ולא יותר. אין מסד נתונים, אין נעילת ספק, ואין מבני נתונים מורכבים — רק קובצי טקסט בשרת שלכם שתוכלו לקרוא, לערוך ולגבות באמצעות כל כלי. הממשק הנקי מסיר הסחות דעת כך שתוכלו להתמקד בכתיבה, בארגון ובחיבור רעיונות באמצעות קישורי ויקי וחיפוש טקסט מלא.
אירוח עצמי של flatnotes ב-VPS שלכם אומר שהמחשבות האישיות, הערות המחקר והיומנים שלכם נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם — לעולם לא נסרקים, לעולם לא נכרים, לעולם לא כפופים לשינוי תנאי שירות של צד שלישי. גיבויים פשוטים כמו העתקת תיקייה, וההערות שלכם נשארות ניידות לנצח.
פיצ'רים עיקריים של flatnotes
אחסון ללא מסד נתונים
כל פתק הוא קובץ Markdown רגיל על הדיסק — אין צורך במסד נתונים, מה שהופך גיבויים והעברות לפשוטים באופן טריוויאלי.
חיבורי Wikilink
חברו רעיונות בין הערות באמצעות קישורי ויקי, והפכו את האוסף שלכם לרשת ידע אישית.
חיפוש בטקסט מלא
חפשו באופן מיידי בכל ההערות שלכם כדי למצוא כל רעיון, קטע או הפניה ללא תיוג ידני.
מצבי עריכה כפולים
עברו בין Markdown גולמי לבין עורך ויזואלי WYSIWYG בהתאם להעדפה שלכם או למשימת הכתיבה שלכם.
ארגון תגים
קטלגו וסננו הערות באמצעות תגיות לניווט מהיר בין מאגרי ידע אישיים גדולים.
למה להריץ את flatnotes על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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