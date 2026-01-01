flatnotes היא אפליקציית רישום הערות מינימליסטית, באירוח עצמי, הבנויה סביב עיקרון אחד: ההערות שלכם הן קובצי Markdown רגילים, ולא יותר. אין מסד נתונים, אין נעילת ספק, ואין מבני נתונים מורכבים — רק קובצי טקסט בשרת שלכם שתוכלו לקרוא, לערוך ולגבות באמצעות כל כלי. הממשק הנקי מסיר הסחות דעת כך שתוכלו להתמקד בכתיבה, בארגון ובחיבור רעיונות באמצעות קישורי ויקי וחיפוש טקסט מלא.

אירוח עצמי של flatnotes ב-VPS שלכם אומר שהמחשבות האישיות, הערות המחקר והיומנים שלכם נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם — לעולם לא נסרקים, לעולם לא נכרים, לעולם לא כפופים לשינוי תנאי שירות של צד שלישי. גיבויים פשוטים כמו העתקת תיקייה, וההערות שלכם נשארות ניידות לנצח.