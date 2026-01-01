HomeHub הוא כלי עזר משפחתי בקוד פתוח ובאירוח עצמי, שהופך כל שרת ללוח מחוונים פרטי לכל אחד מבני הבית שלכם. הוא עוצב לשימוש משותף ברשת ביתית, ומגיע כאפליקציית רשת מתקדמת (Progressive Web App) ללא צורך בהתחברות, כך שכל בן משפחה יכול לפתוח אותו בדפדפן, לשמור אותו למסך הבית שלו, ולהתחיל לשתף פעולה באופן מיידי ברשימות, רשימות קניות, מטלות ולוח שנה משותף.

אירוח עצמי של HomeHub שומר את נתוני משק הבית — הוצאות, הרגלי קניות, שגרות משפחתיות וקבצים שהועלו — כולו על ה-VPS שלכם, ללא סנכרון ענן של צד שלישי, מעקב או עמלות לפי משתמש. ניתן להפעיל/לבטל תכונות בנפרד באמצעות קובץ תצורה (config) יחיד בפורמט YAML, כך שאתם מפעילים רק את הכלים שמשפחתכם באמת משתמשת בהם.