התקנת HomeHub בלחיצה אחת.
לוח מחוונים משפחתי ללא התחברות לפתקים משותפים, רשימות קניות, מטלות, לוחות שנה והוצאות ב-PWA פרטי אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור HomeHub
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HomeHub
HomeHub הוא כלי עזר משפחתי בקוד פתוח ובאירוח עצמי, שהופך כל שרת ללוח מחוונים פרטי לכל אחד מבני הבית שלכם. הוא עוצב לשימוש משותף ברשת ביתית, ומגיע כאפליקציית רשת מתקדמת (Progressive Web App) ללא צורך בהתחברות, כך שכל בן משפחה יכול לפתוח אותו בדפדפן, לשמור אותו למסך הבית שלו, ולהתחיל לשתף פעולה באופן מיידי ברשימות, רשימות קניות, מטלות ולוח שנה משותף.
אירוח עצמי של HomeHub שומר את נתוני משק הבית — הוצאות, הרגלי קניות, שגרות משפחתיות וקבצים שהועלו — כולו על ה-VPS שלכם, ללא סנכרון ענן של צד שלישי, מעקב או עמלות לפי משתמש. ניתן להפעיל/לבטל תכונות בנפרד באמצעות קובץ תצורה (config) יחיד בפורמט YAML, כך שאתם מפעילים רק את הכלים שמשפחתכם באמת משתמשת בהם.
פיצ'רים עיקריים של HomeHub
רשימת קניות משותפת
רשימת קניות שיתופית עם הצעות חכמות המבוססות על רשומות קודמות, כך שכל המשפחה תוכל להוסיף פריטים כשהם נגמרים.
מעקב הוצאות משפחתי
עקבו אחר הוצאות הבית עם תמיכה בחשבונות חוזרים כמו מנויים, חשבונות שירות, חלב או עיתונים, הכל בפנקס אחד.
לוח שנה ותזכורות
לוח שנה משותף עם קטגוריות מקודדות בצבעים עבור חשבונות, בית ספר, בריאות, ואירועים משפחתיים שומר על תיאום בין כל בני הבית.
מטלות ו-הערות
מעקב משימות קל ולוח הודעות משותף מאפשרים לבני המשפחה להקצות משימות ולרשום הודעות מהירות ללא אפליקציות נוספות.
כלי עזר מובנים
כולל ספר מתכונים, מעקב תפוגה, דוחס PDF, מקצר כתובות אתרים, מחולל QR, ומוריד מדיה ב-PWA יחיד.
פרטי כברירת מחדל
אין מערכת חשבונות, אין טלמטריה, ו-אין תלות בענן — כל הנתונים נשארים בתוך ה-VPS שלכם וברשת הביתית.
למה להריץ את HomeHub על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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