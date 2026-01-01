פרסו Kaneo בלחיצה אחת.
כלי ניהול פרויקטים בקוד פתוח שתוכנן לפשטות, עם לוחות קנבן, מעקב אחר משימות ואינטגרציית GitHub.
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מה אפשר לבנות עם Kaneo
Kaneo היא אפליקציית ניהול פרויקטים באירוח עצמי, המתמקדת במתן מה שצוותים צריכים ללא מורכבות מיותרת. היא מארגנת עבודה באמצעות פרויקטים, משימות ולוחות קנבן, עם שיתוף פעולה בזמן אמת דרך חיבורי WebSocket, כך שחברי צוות רואים עדכונים מבלי לרענן את הדף.
בניגוד לכלי ניהול פרויקטים ארגוניים שמוסיפים שכבות של תכונות בשימוש נדיר, Kaneo בנויה סביב ממשק מינימליסטי. היא משתלבת עם מאגרי GitHub כדי לקשר שינויי קוד למשימות פרויקט, ותומכת ב-GitHub OAuth כך שצוותים יכולים לאמת את זהותם באמצעות חשבונות מפתחים קיימים. כל נתוני הפרויקט מאוחסנים במסד נתונים PostgreSQL בתשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Kaneo
לוחות משימות קנבן
דמיינו את עבודת הפרויקט ככרטיסי משימה ניתנים להזזה בין עמודות זרימת עבודה, המעניקים לכל הצוות תצוגה משותפת של מה שבתהליך ומה שהושלם.
אינטגרציית GitHub
חברו מאגרי GitHub לפרויקטים וסנכרנו פעילות קוד ישירות אל ציר הזמן של הפרויקט מבלי לעבור בין כלים.
שיתוף פעולה בזמן אמת
חיבורי WebSocket דוחפים עדכוני לוח לכל חברי הצוות הפעילים באופן מיידי, כך שהלוח תמיד משקף את המצב הנוכחי ללא רענונים ידניים.
GitHub OAuth התחברות
חברי צוות נכנסים עם חשבונות ה-GitHub הקיימים שלהם, ובכך מבטלים את הצורך לנהל סט נפרד של פרטי התחברות עבור כלי הפרויקט.
מינימלי בעיצוב
Kaneo מספקת רק את התכונות שצוותים באמת משתמשים בהן – פרויקטים, משימות ולוחות – ללא מורכבות התצורה של חלופות ברמה ארגונית.
למה להריץ את Kaneo על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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