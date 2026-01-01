Kaneo היא אפליקציית ניהול פרויקטים באירוח עצמי, המתמקדת במתן מה שצוותים צריכים ללא מורכבות מיותרת. היא מארגנת עבודה באמצעות פרויקטים, משימות ולוחות קנבן, עם שיתוף פעולה בזמן אמת דרך חיבורי WebSocket, כך שחברי צוות רואים עדכונים מבלי לרענן את הדף.

בניגוד לכלי ניהול פרויקטים ארגוניים שמוסיפים שכבות של תכונות בשימוש נדיר, Kaneo בנויה סביב ממשק מינימליסטי. היא משתלבת עם מאגרי GitHub כדי לקשר שינויי קוד למשימות פרויקט, ותומכת ב-GitHub OAuth כך שצוותים יכולים לאמת את זהותם באמצעות חשבונות מפתחים קיימים. כל נתוני הפרויקט מאוחסנים במסד נתונים PostgreSQL בתשתית שלכם.