התקינו CKAN בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת פורטל נתונים בקוד פתוח לפרסום, שיתוף וגילוי מערכי נתונים מחקריים וממשלתיים.
בחרו תוכנית VPS עבור CKAN
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CKAN
CKAN היא מערכת ניהול הנתונים בקוד פתוח המובילה, המשמשת ממשלות לאומיות, אזוריות ועירוניות יחד עם מוסדות מחקר להפעלת פורטלי נתונים ציבוריים. היא משלבת קטלוג מערכי נתונים מובנה, סכימות מטא-דאטה עשירות, מנוע חיפוש טקסט מלא ו-DataStore טבלאי החושף קבצי CSV ו-Excel שהועלו באמצעות API REST הניתן לשאילתה.
אירוח עצמי של CKAN ב-VPS משלכם משאיר כל מערך נתונים, מבנה ארגוני ואסימון API בשליטתכם, ללא עמלות לפי מערך נתונים וללא גישת צד שלישי לתיעוד שלכם. הפלטפורמה ניתנת להרחבה במידה רבה באמצעות מאות תוספים קהילתיים המכסים איסוף נתונים, נתונים מרחביים, החלפת DCAT, כניסה יחידה וסכימות מותאמות אישית.
פיצ'רים עיקריים של CKAN
קטלוג עשיר של מאגרי נתונים
ארגנו מערכי נתונים לקבוצות וארגונים עם סכימות מטא-דאטה מותאמות אישית, תגיות, רישיונות, והיסטוריית גרסאות מלאה לכל משאב.
API של DataStore הניתן לשאילתה
קובצי CSV ו-Excel שהועלו נדחפים ל-DataStore המגובה על ידי PostgreSQL שחושף סינון, מיון ושאילתות SQL על גבי REST.
חיפוש מבוסס-Solr
אינדקס Solr ייעודי מספק חיפוש פאצטי מהיר על פני כותרות, תיאורים, תגיות ושדות מותאמים אישית, אפילו בפורטלים עם מיליוני רשומות.
קצירנים ו-DCAT
משכו מטא-דאטה מנקודות קצה אחרות של CKAN, CSW ו-DCAT כדי לאחד מערכי נתונים בין מוסדות ללא הזנה ידנית מחדש.
הרשאות מפורטות
תפקידים מבוססי ארגון מאפשרים לכם לשלוט במי שיכול ליצור, לערוך ולפרסם מערכי נתונים, עם מצבי נראות ציבורי, פרטי וטיוטה לכל משאב.
למה להריץ את CKAN על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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