CKAN היא מערכת ניהול הנתונים בקוד פתוח המובילה, המשמשת ממשלות לאומיות, אזוריות ועירוניות יחד עם מוסדות מחקר להפעלת פורטלי נתונים ציבוריים. היא משלבת קטלוג מערכי נתונים מובנה, סכימות מטא-דאטה עשירות, מנוע חיפוש טקסט מלא ו-DataStore טבלאי החושף קבצי CSV ו-Excel שהועלו באמצעות API REST הניתן לשאילתה.

אירוח עצמי של CKAN ב-VPS משלכם משאיר כל מערך נתונים, מבנה ארגוני ואסימון API בשליטתכם, ללא עמלות לפי מערך נתונים וללא גישת צד שלישי לתיעוד שלכם. הפלטפורמה ניתנת להרחבה במידה רבה באמצעות מאות תוספים קהילתיים המכסים איסוף נתונים, נתונים מרחביים, החלפת DCAT, כניסה יחידה וסכימות מותאמות אישית.