התקינו את Lemmy בלחיצה אחת.
צובר קישורים מאוחד ופלטפורמת דיונים המאפשרת לקהילות להפעיל פורומים עצמאיים המחוברים זה לזה באמצעות ActivityPub Fediverse.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lemmy
Lemmy היא פלטפורמת צבירת קישורים ודיונים מבוזרת, חופשית וקוד פתוח — חשבו על Reddit, אבל כל שרת מנוהל באופן עצמאי על ידי הקהילה שלו, וכל השרתים מתחברים ביניהם באמצעות פרוטוקול ActivityPub כך שמשתמשים יכולים להירשם לקהילות ברחבי ה-Fediverse. נבנה ב-Rust לשימוש נמוך במשאבים וביצועים מקביליים גבוהים, Lemmy מספק תגובות משורשרות, דירוג מבוסס הצבעות, ניהול קהילה מותאם אישית, אלגוריתמי מיון מרובים, וממשק משתמש אינטרנטי מלוטש.
אירוח עצמי של Lemmy על ה-VPS שלכם מאפשר למארגני קהילות, קבוצות תחביב ותחומי עניין נישתיים להפעיל פורום משלהם ללא מודלים עסקיים מבוססי פרסומות, מניפולציה אלגוריתמית של פידים, או איסוף נתונים מפלטפורמה מרכזית. אירוח התמונות המצורף של PostgreSQL ו-pict-rs שומר על הכל בתוך התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Lemmy
קהילות מאוגדות
משתמשים בכל אינסטנס של Lemmy יכולים להירשם לקהילות בשרת שלכם, והמשתמשים שלכם יכולים להירשם לקהילות בכל מקום ב-Fediverse.
תגובות משורשרות והצבעות
דיון מוכר בסגנון Reddit עם שרשורים, הצבעות בעד ונגד, אלגוריתמי מיון מרובים (חם, מוביל, חדש, שנוי במחלוקת), ועומק שרשור אינסופי.
ניהול קהילתי
לכל קהילה יש מנהלים משלה עם הרשאות מפורטות, כללים מותאמים אישית ויומן מודרציה ייעודי לשקיפות.
אחסון תמונות מובנה
שרת pict-rs מובנה מאפשר למשתמשים להעלות תמונות וסרטונים ישירות למופע שלכם ללא CDN חיצוני או שירותי צד שלישי.
תכונות אנטי ספאם
CAPTCHA בהרשמה, הגבלת קצב, רשימות היתרים וחסימות כלל-מערכתיות, ויישומי הרשמה הניתנים להגדרה מאפשרים לנהל ספאם ושימוש לרעה.
אפליקציות מובייל
אפליקציות iOS ואנדרואיד מרובות מתחברות לכל מופע של Lemmy, כך שמשתמשים יכולים לגלוש ולפרסם מכל לקוח נייד שהם מעדיפים.
למה להריץ את Lemmy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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