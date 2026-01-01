Lemmy היא פלטפורמת צבירת קישורים ודיונים מבוזרת, חופשית וקוד פתוח — חשבו על Reddit, אבל כל שרת מנוהל באופן עצמאי על ידי הקהילה שלו, וכל השרתים מתחברים ביניהם באמצעות פרוטוקול ActivityPub כך שמשתמשים יכולים להירשם לקהילות ברחבי ה-Fediverse. נבנה ב-Rust לשימוש נמוך במשאבים וביצועים מקביליים גבוהים, Lemmy מספק תגובות משורשרות, דירוג מבוסס הצבעות, ניהול קהילה מותאם אישית, אלגוריתמי מיון מרובים, וממשק משתמש אינטרנטי מלוטש.

אירוח עצמי של Lemmy על ה-VPS שלכם מאפשר למארגני קהילות, קבוצות תחביב ותחומי עניין נישתיים להפעיל פורום משלהם ללא מודלים עסקיים מבוססי פרסומות, מניפולציה אלגוריתמית של פידים, או איסוף נתונים מפלטפורמה מרכזית. אירוח התמונות המצורף של PostgreSQL ו-pict-rs שומר על הכל בתוך התשתית שלכם.