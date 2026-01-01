הטמיעו את ה-Typesense בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש מהיר בקוד פתוח עם סבילות לשגיאות כתיב, סינון מבוסס מאפיינים ותוצאות מיידיות כחלופה ל-Elasticsearch ו-Algolia.
בחרו תוכנית VPS עבור Typesense
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Typesense
Typesense הוא מנוע חיפוש מודרני וידידותי למפתחים, שנבנה למהירות ופשטות. הוא מספק תוצאות חיפוש בתת-מילישניות עם סבילות מובנית לשגיאות הקלדה, דירוג חכם, סינון מבוסס מאפיינים וחיפוש גאוגרפי — ללא המורכבות התפעולית של Elasticsearch.
אירוח עצמי של Typesense על VPS מעניק לכם בקאנד חיפוש ייעודי ללא עמלות לפי שאילתה ושליטה מלאה על אינדוקס, עיצוב סכימה ותצורת דירוג. הוא תוכנן כחלופה חסכונית ל-Algolia עבור מפתחים שרוצים יכולות חיפוש עוצמתיות ברמת פרודקשן מבלי לשלם מחירי SaaS בקנה מידה גדול.
פיצ'רים עיקריים של Typesense
חיפוש סלחני לשגיאות כתיב
מתקן אוטומטית שגיאות כתיב בשאילתות חיפוש, כך שמשתמשים תמיד ימצאו תוצאות גם עם קלט לא מושלם.
תוצאות מיידיות
אינדוקס בזיכרון מספק תגובות לשאילתות בתת-אלפית שנייה לחוויית חיפוש מהירה ומגיבה.
סינון רב-ממדי
משתמשים יכולים לסנן תוצאות לפי קטגוריה, טווח מחירים, דירוג, או כל שדה מותאם אישית עם תמיכה מובנית בסינון פאצטים.
חיפוש גאוגרפי
חפש וסנן רשומות לפי קרבה גאוגרפית באמצעות שדות קו רוחב וקו אורך עם שאילתות רדיוס.
API פשוט
REST API נקי ו-ספריות לקוח רשמיות עבור JavaScript, Python, Ruby, Go ו-PHP הופכים את האינטגרציה לפשוטה.
למה להריץ את Typesense על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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