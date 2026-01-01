Typesense הוא מנוע חיפוש מודרני וידידותי למפתחים, שנבנה למהירות ופשטות. הוא מספק תוצאות חיפוש בתת-מילישניות עם סבילות מובנית לשגיאות הקלדה, דירוג חכם, סינון מבוסס מאפיינים וחיפוש גאוגרפי — ללא המורכבות התפעולית של Elasticsearch.

אירוח עצמי של Typesense על VPS מעניק לכם בקאנד חיפוש ייעודי ללא עמלות לפי שאילתה ושליטה מלאה על אינדוקס, עיצוב סכימה ותצורת דירוג. הוא תוכנן כחלופה חסכונית ל-Algolia עבור מפתחים שרוצים יכולות חיפוש עוצמתיות ברמת פרודקשן מבלי לשלם מחירי SaaS בקנה מידה גדול.