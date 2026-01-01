Vikunja היא אפליקציה לניהול משימות ופרויקטים באירוח עצמי התומכת במצבי תצוגה מרובים, כולל רשימה, לוח קנבן, תרשים גאנט וטבלה. היא מספקת קינון פרויקטים היררכי, הקצאות משימות, תאריכי יעד, תזכורות, תוויות וקבצים מצורפים לניהול משימות מלא בכלי אחד.

אירוח עצמי של Vikunja על VPS שומר על כל המשימות ונתוני הפרויקטים שלכם פרטיים ללא דמי מנוי לכל משתמש. סנכרון CalDAV מביא משימות לאפליקציות יומן, ממשק רספונסיבי למובייל עובד בכל מכשיר, ושיתוף צוותי עם הרשאות מבוססות תפקידים תומך בשימוש אישי וגם שיתופי.