התקינו את Vikunja בלחיצה אחת.
מנהל משימות בקוד פתוח באירוח עצמי, עם תצוגות רשימה, קנבן, גאנט וטבלה, בנוסף לשיתוף פעולה בצוות וסנכרון CalDAV.
בחרו תוכנית VPS עבור Vikunja
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vikunja
Vikunja היא אפליקציה לניהול משימות ופרויקטים באירוח עצמי התומכת במצבי תצוגה מרובים, כולל רשימה, לוח קנבן, תרשים גאנט וטבלה. היא מספקת קינון פרויקטים היררכי, הקצאות משימות, תאריכי יעד, תזכורות, תוויות וקבצים מצורפים לניהול משימות מלא בכלי אחד.
אירוח עצמי של Vikunja על VPS שומר על כל המשימות ונתוני הפרויקטים שלכם פרטיים ללא דמי מנוי לכל משתמש. סנכרון CalDAV מביא משימות לאפליקציות יומן, ממשק רספונסיבי למובייל עובד בכל מכשיר, ושיתוף צוותי עם הרשאות מבוססות תפקידים תומך בשימוש אישי וגם שיתופי.
פיצ'רים עיקריים של Vikunja
מצבי תצוגה מרובים
עברו בין תצוגת רשימה, לוח Kanban, ציר זמן Gantt ותצוגות טבלה כדי לעבוד עם משימות בפורמט המועדף עליכם.
שיתוף פעולה בצוות
שיתוף פרויקטים עם חברי צוות באמצעות הרשאות מבוססות תפקידים לצפייה, עריכה והקצאת משימות.
סנכרון CalDAV
סנכרנו משימות ותאריכי יעד לכל אפליקציית לוח שנה שתומכת ב-CalDAV, כולל Apple Calendar ו-Thunderbird.
תזכורות ו-התראות
הגדירו תזכורות למשימות באמצעות אימייל או התראות דחיפה כדי לעמוד בלוחות זמנים מבלי לבדוק את האפליקציה באופן ידני.
פרויקטים היררכיים
ארגון העבודה לתוך פרויקטים מקוננים ותת-פרויקטים כדי לשקף מבנים מורכבים של צוותים או ארגונים.
למה להריץ את Vikunja על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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