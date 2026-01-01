עד 69% הנחה עבור PiGallery2

פרוסו את PiGallery2 בהתקנה בלחיצה אחת.

גלריית תמונות מהירה, מבוססת תיקיות ובאירוח עצמי, שהופכת תיקיית תמונות מהדיסק לאלבום אינטרנט מלוטש.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את PiGallery2 בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור PiGallery2

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם PiGallery2

PiGallery2 היא גלריית תמונות בקוד פתוח באירוח עצמי, שלוקחת תיקיית תמונות מהדיסק ומציגה אותה כגלריית אינטרנט מהירה ומודרנית — ללא צורך בתהליך העלאה, ללא מסד נתונים קנייני, ללא תלות ב-SaaS. מבנה התיקיות שבו אתם כבר משתמשים הופך למבנה האלבומים שהמבקרים גולשים בו, כך שהוא מתאים באותה מידה לארכיוני תמונות אישיים, לגלריות אירועים, לאלבומי חופשה משפחתיים ולפורטפוליו קלי משקל.

אירוח עצמי של PiGallery2 ב-VPS שלכם שומר תמונות ומטא-דאטה בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום שירות תמונות ציבורי שכורה תוכן תמונות לזיהוי פנים או נתוני אימון. ה-Backend של Node.js תוכנן להיות קל משקל בכוונה — הוא עוצב לרוץ היטב על Raspberry Pi — כך שתוכנית VPS קטנה מארחת בנוחות עשרות אלפי תמונות, תוך כדי הצגת תמונות ממוזערות מהירות וממשק UI עשיר.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של PiGallery2

מודל מבוסס מַדרִיך

מבנה התיקיות הקיים שלכם הופך להיררכיית האלבומים — שחררו תמונות חדשות באמצעות SCP, rsync, או כלי סנכרון והן יופיעו בגלריה באופן אוטומטי.

תמונות ממוזערות מהירות

אינדקסור רקע מייצר תמונות ממוזערות בגדלים שונים, הנשמרות במטמון על הדיסק כך שהמבקרים יקבלו גלילה חלקה גם בטעינות ראשוניות.

EXIF ו-תצוגת מפה

קורא מטא-דאטה של EXIF כדי להפעיל דפי מידע לכל תמונה, תצוגות מפה מתויגות גיאוגרפית, וחיפוש לפי מצלמה, תאריך או תגית.

חיפוש וסינון

חיפוש לפי טווח תאריכים, מיקום, פנים, תגיות, דירוגים, או שם קובץ ללא אינדקסרים חיצוניים — כל המטא-דאטה נשמר ב-SQLite DB המקומי.

שיתוף ופרטיות

צרו קישורים ניתנים לשיתוף לכל אלבום עם סיסמאות אופציונליות ותאריכי תפוגה, או הגבילו אלבומים למשתמשים מאומתים בלבד.

ספרייה לקריאה בלבד

תיקיית התמונות מותקנת לקריאה בלבד, כך שהשרת לא יכול בטעות לשנות או למחוק תמונות מקוריות במהלך סריקות או יצירת תמונות ממוזערות.

למה להריץ את PiGallery2 על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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