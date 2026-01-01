PiGallery2 היא גלריית תמונות בקוד פתוח באירוח עצמי, שלוקחת תיקיית תמונות מהדיסק ומציגה אותה כגלריית אינטרנט מהירה ומודרנית — ללא צורך בתהליך העלאה, ללא מסד נתונים קנייני, ללא תלות ב-SaaS. מבנה התיקיות שבו אתם כבר משתמשים הופך למבנה האלבומים שהמבקרים גולשים בו, כך שהוא מתאים באותה מידה לארכיוני תמונות אישיים, לגלריות אירועים, לאלבומי חופשה משפחתיים ולפורטפוליו קלי משקל.

אירוח עצמי של PiGallery2 ב-VPS שלכם שומר תמונות ומטא-דאטה בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום שירות תמונות ציבורי שכורה תוכן תמונות לזיהוי פנים או נתוני אימון. ה-Backend של Node.js תוכנן להיות קל משקל בכוונה — הוא עוצב לרוץ היטב על Raspberry Pi — כך שתוכנית VPS קטנה מארחת בנוחות עשרות אלפי תמונות, תוך כדי הצגת תמונות ממוזערות מהירות וממשק UI עשיר.