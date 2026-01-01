פרוסו את PiGallery2 בהתקנה בלחיצה אחת.
גלריית תמונות מהירה, מבוססת תיקיות ובאירוח עצמי, שהופכת תיקיית תמונות מהדיסק לאלבום אינטרנט מלוטש.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PiGallery2
PiGallery2 היא גלריית תמונות בקוד פתוח באירוח עצמי, שלוקחת תיקיית תמונות מהדיסק ומציגה אותה כגלריית אינטרנט מהירה ומודרנית — ללא צורך בתהליך העלאה, ללא מסד נתונים קנייני, ללא תלות ב-SaaS. מבנה התיקיות שבו אתם כבר משתמשים הופך למבנה האלבומים שהמבקרים גולשים בו, כך שהוא מתאים באותה מידה לארכיוני תמונות אישיים, לגלריות אירועים, לאלבומי חופשה משפחתיים ולפורטפוליו קלי משקל.
אירוח עצמי של PiGallery2 ב-VPS שלכם שומר תמונות ומטא-דאטה בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום שירות תמונות ציבורי שכורה תוכן תמונות לזיהוי פנים או נתוני אימון. ה-Backend של Node.js תוכנן להיות קל משקל בכוונה — הוא עוצב לרוץ היטב על Raspberry Pi — כך שתוכנית VPS קטנה מארחת בנוחות עשרות אלפי תמונות, תוך כדי הצגת תמונות ממוזערות מהירות וממשק UI עשיר.
פיצ'רים עיקריים של PiGallery2
מודל מבוסס מַדרִיך
מבנה התיקיות הקיים שלכם הופך להיררכיית האלבומים — שחררו תמונות חדשות באמצעות SCP, rsync, או כלי סנכרון והן יופיעו בגלריה באופן אוטומטי.
תמונות ממוזערות מהירות
אינדקסור רקע מייצר תמונות ממוזערות בגדלים שונים, הנשמרות במטמון על הדיסק כך שהמבקרים יקבלו גלילה חלקה גם בטעינות ראשוניות.
EXIF ו-תצוגת מפה
קורא מטא-דאטה של EXIF כדי להפעיל דפי מידע לכל תמונה, תצוגות מפה מתויגות גיאוגרפית, וחיפוש לפי מצלמה, תאריך או תגית.
חיפוש וסינון
חיפוש לפי טווח תאריכים, מיקום, פנים, תגיות, דירוגים, או שם קובץ ללא אינדקסרים חיצוניים — כל המטא-דאטה נשמר ב-SQLite DB המקומי.
שיתוף ופרטיות
צרו קישורים ניתנים לשיתוף לכל אלבום עם סיסמאות אופציונליות ותאריכי תפוגה, או הגבילו אלבומים למשתמשים מאומתים בלבד.
ספרייה לקריאה בלבד
תיקיית התמונות מותקנת לקריאה בלבד, כך שהשרת לא יכול בטעות לשנות או למחוק תמונות מקוריות במהלך סריקות או יצירת תמונות ממוזערות.
למה להריץ את PiGallery2 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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