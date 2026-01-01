התקנת Mbin בלחיצה אחת.
פלטפורמת צובר קישורים ודיונים פדרטיבית באירוח עצמי, הבנויה על ActivityPub — מזלג מונע קהילה של Kbin.
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מה אפשר לבנות עם Mbin
Mbin הוא צובר תוכן פדרטיבי בקוד פתוח, המשלב שיתוף קישורים, דיונים משורשרים, הצבעות ומיקרו-בלוגינג בפלטפורמה אחת. כפורק (fork) של Kbin המתוחזק על ידי הקהילה, הוא דובר ActivityPub באופן טבעי, כך שהמופע שלכם פועל יחד עם Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed והפדיברס הרחב יותר ללא גשרים או צנרת נוספת.
הפעלת Mbin על שרת VPS משלכם מעניקה לכם פינה עצמאית בפדיברס שבה אתם קובעים את הכללים, מנהלים את המגזינים ושומרים כל פוסט והצבעה במסד נתונים שבבעלותכם. אין חברה מרכזית, אין פרסומות, אין עדכון אלגוריתמי שמערבב מחדש ציר זמן, ואין תנאי פלטפורמה שיכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
פיצ'רים עיקריים של Mbin
פדרציית ActivityPub
תמיכה מובנית ב-ActivityPub מחברת את המופע שלכם עם Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed, וכל שרת fediverse תואם אחר.
מגזינים ו-שרשורים
מאפשר לארגן תוכן למגזינים מבוססי נושאים עם תגובות משורשרות בסגנון Reddit, הצבעות, וחוויה מוכרת של אגרגטור קישורים.
Microblogging מובנה
פרסמו עדכונים קצרים לצד שרשורים ארוכים, וששניהם יגיעו לאותו קהל מאוחד מחשבון אחד.
בקרות ניהול ופדרציה
מנהלי תוכן לכל מגזין, כלי ניהול ברמת המופע, ורשימות אישור או חסימה של פדרציות מאפשרים לכם לעצב את הקהילה שאתם רוצים לארח.
OAuth ו-REST API
שרת OAuth 2.0 מהשורה הראשונה ו-API REST מתועד מאפשרים לקוחות מובייל של צד שלישי, בוטים ואינטגרציות.
קוד פתוח וקהילתי
ברישיון AGPL ומתוחזק על ידי קהילה פעילה של תורמים לאחר פיצול מ-Kbin — ללא תלות בספק יחיד.
למה להריץ את Mbin על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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