Mbin הוא צובר תוכן פדרטיבי בקוד פתוח, המשלב שיתוף קישורים, דיונים משורשרים, הצבעות ומיקרו-בלוגינג בפלטפורמה אחת. כפורק (fork) של Kbin המתוחזק על ידי הקהילה, הוא דובר ActivityPub באופן טבעי, כך שהמופע שלכם פועל יחד עם Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed והפדיברס הרחב יותר ללא גשרים או צנרת נוספת.

הפעלת Mbin על שרת VPS משלכם מעניקה לכם פינה עצמאית בפדיברס שבה אתם קובעים את הכללים, מנהלים את המגזינים ושומרים כל פוסט והצבעה במסד נתונים שבבעלותכם. אין חברה מרכזית, אין פרסומות, אין עדכון אלגוריתמי שמערבב מחדש ציר זמן, ואין תנאי פלטפורמה שיכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.