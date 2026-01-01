פרוסו Web-Check בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי OSINT לניתוח אתרים מקיף המכסה DNS, SSL, פורטים, כותרי אבטחה, ומערך טכנולוגי בבדיקה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Web-Check
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Web-Check
Web-Check הוא כלי קוד פתוח ל-OSINT וניתוח אתרים שאוסף מידע מ-50+ מודולים לתוך דוח דומיין יחיד. הזינו כל כתובת URL כדי לראות באופן מיידי רשומות DNS, פרטי תעודת SSL, פורטים פתוחים, כותרות אבטחה HTTP, טביעות אצבע טכנולוגיות, נתוני WHOIS, ותצורת אבטחת דוא"ל.
אירוח עצמי של Web-Check על VPS מעניק לצוותי אבטחה ומפתחים כלי ניתוח פרטי ללא מגבלות קצב או תקרות שימוש המוטלות על ידי מופעים ציבוריים. הוא שימושי עבור סקירות אבטחה לפני פריסה, מחקר תחרותי, איסוף מודיעין לבדיקות חדירה, ואימות שהתשתית שלכם מוגדרת נכון.
פיצ'רים עיקריים של Web-Check
50+ מודולי ניתוח
בדיקת דומיין יחידה מבצעת למעלה מ-50 בדיקות המכסות DNS, SSL, פורטים, כותרות, קובצי Cookie, הפניות מחדש ועוד במקביל.
ביקורת כותרות אבטחה
בדקו אילו כותרי אבטחה של HTTP קיימים או חסרים כדי לזהות פערי אבטחה לפני שהם הופכים לפגיעויות.
טביעת אצבע טכנולוגית
זהו את שרת האינטרנט, CMS, פרימוורקים, כלי אנליטיקה ו-CDN שבהם אתר אינטרנט משתמש, מתוך חתימות התגובה שלו.
בדיקות אבטחת דוא"ל
ודאו תצורת רשומות SPF, DKIM, DMARC, ו-MX כדי להעריך חשיפה לזיוף אימיילים עבור כל דומיין.
פרטי תעודת SSL
הצג את מנפיק התעודה, תפוגה, SANs ותוקף השרשרת כדי לוודא ש-HTTPS מוגדר כהלכה ותוקפו לא פג.
למה להריץ את Web-Check על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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