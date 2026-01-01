התקנת withoutbg בלחיצה אחת.
כלי להסרת רקע באמצעות AI באירוח עצמי, המעבד תמונות באופן מקומי ללא תלות בענן או עמלות לפי תמונה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם withoutbg
withoutbg הוא יישום להסרת רקעים מבוסס AI באירוח עצמי, המריץ צינור עיבוד של מודל ONNX בארבעה שלבים, כולו על השרת שלך. הוא מספק ממשק אינטרנטי של גרירה ושחרור להסרת רקעים מתמונות מוצרים, פורטרטים ותמונות שיווקיות — מבלי לשלוח קבצים לשירות ענן או לשלם עמלות לפי תמונה. צינור העיבוד משלב סגמנטציית ISNet, הנחיית Depth Anything V2, Focus Matting, ומודל ריפיינר כדי לייצר תוצאות נקיות עם רקע שקוף מתוך הסקת CPU בלבד.
כל משקלי המודל ארוזים בתוך תמונת ה-Docker, כך שאין מה להגדיר מעבר לפריסת הקונטיינר — ללא הורדות מודלים, ללא צורך ב-GPU, ללא קריאות API חיצוניות בנתיב העיבוד.
פיצ'רים עיקריים של withoutbg
צינור מודל AI מקומי
מבצע את כל עיבוד הסרת הרקע בשרת שלכם באמצעות מודלי ONNX מובנים — אף תמונה אינה נשלחת לשירות ענן חיצוני.
עיבוד ארבע-שלבי
פילוח ISNet, הנחיית Depth Anything V2, Focus Matting, ומודל רפיינר פועלים יחד כדי לייצר קצוות נקיים על שיער, פרווה ונושאים מורכבים.
ללא צורך ב-GPU
הסקת ONNX מבוססת CPU משמעותה שכל שרת VPS סטנדרטי יכול להריץ את צינור עיבוד הנתונים המלא של המודל ללא חומרת GPU או הגדרת CUDA.
ממשק משתמש אינטרנטי בגרירה-ושחרור
ממשק מבוסס React מאפשר למשתמשים לגרור תמונות ולהוריד תוצאות עם רקע שקוף בפורמט PNG, JPEG, או WebP ללא כל הגדרה.
ללא חיובים לכל תמונה
אירוח עצמי מבטל חיובים לפי תמונה מממשקי API להסרת רקע של SaaS — עבדו תמונות ללא הגבלה בעלות VPS קבועה.
למה להריץ את withoutbg על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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