withoutbg הוא יישום להסרת רקעים מבוסס AI באירוח עצמי, המריץ צינור עיבוד של מודל ONNX בארבעה שלבים, כולו על השרת שלך. הוא מספק ממשק אינטרנטי של גרירה ושחרור להסרת רקעים מתמונות מוצרים, פורטרטים ותמונות שיווקיות — מבלי לשלוח קבצים לשירות ענן או לשלם עמלות לפי תמונה. צינור העיבוד משלב סגמנטציית ISNet, הנחיית Depth Anything V2, Focus Matting, ומודל ריפיינר כדי לייצר תוצאות נקיות עם רקע שקוף מתוך הסקת CPU בלבד.

כל משקלי המודל ארוזים בתוך תמונת ה-Docker, כך שאין מה להגדיר מעבר לפריסת הקונטיינר — ללא הורדות מודלים, ללא צורך ב-GPU, ללא קריאות API חיצוניות בנתיב העיבוד.