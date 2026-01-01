עד 69% הנחה עבור ClickHouse

התקינו ClickHouse בלחיצה אחת.

מסד נתונים OLAP עמודתי בקוד פתוח, שתוכנן לניתוח נתונים בזמן אמת על מיליארדי שורות עם זמן אחזור שאילתה של מילישניות.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
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בחרו תוכנית VPS עבור ClickHouse

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ClickHouse

ClickHouse היא מערכת ניהול מסדי נתונים עמודתית בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור עיבוד אנליטי מקוון – המריצה שאילתות אגרגציה על מיליארדי שורות באלפיות שנייה, ללא קוביות מחושבות מראש או תצוגות ממוטבות. היא פותחה במקור ב-Yandex וכיום מתוחזקת על ידי ClickHouse Inc., והיא מפעילה פלטפורמות אנליטיקה, מערכות קצה של ניטור (observability backends), וצינורות נתוני אירועי מוצר בחברות, מסטארט-אפים ועד Cloudflare, Uber ו-eBay.

אירוח עצמי של ClickHouse על ה-VPS שלכם מעניק למערכות קצה של יישומים, לוחות מחוונים אנליטיים וכלי ניטור שכבת שאילתות בעלת ביצועים גבוהים עבור נתוני לוגים, מדדים, אירועי משתמשים ועומסי עבודה של סדרות זמן. ממשק ה-Play UI המובנה מספק ממשק שאילתות מבוסס דפדפן, כך שאנליסטים יכולים לכתוב SQL ללא התקנת לקוח שולחני.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ClickHouse

אחסון עמודתי

דחיסה לפי עמודות ופריסת דיסק מספקים יחסי דחיסה של פי 10 עד 100 ושאילתות צבירה מהירות באופן דרמטי יותר מאשר מסדי נתונים מבוססי שורות.

משפחת מנועי MergeTree

מנועי טבלאות ייעודיים עבור סדרות זמן, נתונים משוכפלים, צבירת סיכומים ועומסי עבודה של גרפים מייעלים אחסון ושאילתות לכל מקרה שימוש.

Play UI מובנה

הפעילו שאילתות SQL אד-הוק ישירות מהדפדפן ב-/play עם הדגשת תחביר, היסטוריית שאילתות והצגה חזותית של תוצאות.

תצוגות ממומשות

טבלאות מצטברות מראש המתוחזקות באופן אינקרמנטלי מאפשרות לכם להגיש שאילתות דאשבורד מול מיליארדי שורות עם השהיה של פחות משנייה.

מבוזר ומשוכפל

תמיכה מובנית בשארדינג בין צמתים ושכפול טבלאות עבור זמינות גבוהה ללא שירותי תיאום חיצוניים.

למה להריץ את ClickHouse על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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