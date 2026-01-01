ClickHouse היא מערכת ניהול מסדי נתונים עמודתית בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור עיבוד אנליטי מקוון – המריצה שאילתות אגרגציה על מיליארדי שורות באלפיות שנייה, ללא קוביות מחושבות מראש או תצוגות ממוטבות. היא פותחה במקור ב-Yandex וכיום מתוחזקת על ידי ClickHouse Inc., והיא מפעילה פלטפורמות אנליטיקה, מערכות קצה של ניטור (observability backends), וצינורות נתוני אירועי מוצר בחברות, מסטארט-אפים ועד Cloudflare, Uber ו-eBay.

אירוח עצמי של ClickHouse על ה-VPS שלכם מעניק למערכות קצה של יישומים, לוחות מחוונים אנליטיים וכלי ניטור שכבת שאילתות בעלת ביצועים גבוהים עבור נתוני לוגים, מדדים, אירועי משתמשים ועומסי עבודה של סדרות זמן. ממשק ה-Play UI המובנה מספק ממשק שאילתות מבוסס דפדפן, כך שאנליסטים יכולים לכתוב SQL ללא התקנת לקוח שולחני.