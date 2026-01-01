התקינו ClickHouse בלחיצה אחת.
מסד נתונים OLAP עמודתי בקוד פתוח, שתוכנן לניתוח נתונים בזמן אמת על מיליארדי שורות עם זמן אחזור שאילתה של מילישניות.
בחרו תוכנית VPS עבור ClickHouse
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ClickHouse
ClickHouse היא מערכת ניהול מסדי נתונים עמודתית בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור עיבוד אנליטי מקוון – המריצה שאילתות אגרגציה על מיליארדי שורות באלפיות שנייה, ללא קוביות מחושבות מראש או תצוגות ממוטבות. היא פותחה במקור ב-Yandex וכיום מתוחזקת על ידי ClickHouse Inc., והיא מפעילה פלטפורמות אנליטיקה, מערכות קצה של ניטור (observability backends), וצינורות נתוני אירועי מוצר בחברות, מסטארט-אפים ועד Cloudflare, Uber ו-eBay.
אירוח עצמי של ClickHouse על ה-VPS שלכם מעניק למערכות קצה של יישומים, לוחות מחוונים אנליטיים וכלי ניטור שכבת שאילתות בעלת ביצועים גבוהים עבור נתוני לוגים, מדדים, אירועי משתמשים ועומסי עבודה של סדרות זמן. ממשק ה-Play UI המובנה מספק ממשק שאילתות מבוסס דפדפן, כך שאנליסטים יכולים לכתוב SQL ללא התקנת לקוח שולחני.
פיצ'רים עיקריים של ClickHouse
אחסון עמודתי
דחיסה לפי עמודות ופריסת דיסק מספקים יחסי דחיסה של פי 10 עד 100 ושאילתות צבירה מהירות באופן דרמטי יותר מאשר מסדי נתונים מבוססי שורות.
משפחת מנועי MergeTree
מנועי טבלאות ייעודיים עבור סדרות זמן, נתונים משוכפלים, צבירת סיכומים ועומסי עבודה של גרפים מייעלים אחסון ושאילתות לכל מקרה שימוש.
Play UI מובנה
הפעילו שאילתות SQL אד-הוק ישירות מהדפדפן ב-/play עם הדגשת תחביר, היסטוריית שאילתות והצגה חזותית של תוצאות.
תצוגות ממומשות
טבלאות מצטברות מראש המתוחזקות באופן אינקרמנטלי מאפשרות לכם להגיש שאילתות דאשבורד מול מיליארדי שורות עם השהיה של פחות משנייה.
מבוזר ומשוכפל
תמיכה מובנית בשארדינג בין צמתים ושכפול טבלאות עבור זמינות גבוהה ללא שירותי תיאום חיצוניים.
למה להריץ את ClickHouse על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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