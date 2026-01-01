התקינו Directus בלחיצה אחת.
CMS ללא ראש בקוד פתוח שעוטף כל מסד נתונים SQL עם ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרים אוטומטית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Directus
Directus היא מערכת ניהול תוכן (CMS) גמישה, בקוד פתוח וללא ראש, שיושבת על גבי כל מסד נתונים SQL ומספקת באופן מיידי API דינמי מסוג REST ו-GraphQL לצד ממשק ניהול אינטואיטיבי. בניגוד לפלטפורמות CMS שכופות מבני תוכן נוקשים, Directus מאפשרת לכם למדל נתונים בדיוק באופן שבו היישום שלכם זקוק להם — ואז מייצרת API מלא באופן אוטומטי, ללא צורך בקוד.
אירוח עצמי של Directus על גבי VPS משלכם שומר את התוכן, נכסי המדיה ונתוני המשתמשים שלכם בשליטה מלאה. אתם נמנעים מתמחור לפי משתמש, ממגבלות קצב של API, ומסיכון של נעילת ספק, ובמקביל זוכים בגמישות להרחיב את הפלטפורמה עם הרחבות מותאמות אישית, וובהוקים ואינטגרציות המותאמים לזרימת העבודה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Directus
APIs אוטומטיים
כל מודל נתונים שאתם יוצרים מייצר באופן מיידי נקודות קצה של REST ו-GraphQL, ובכך מבטל את הצורך בעבודת פיתוח API ידנית.
ממשק ניהול אינטואיטיבי
משתמשים לא טכניים יכולים לנהל תוכן, מדיה ונתונים מובנים באמצעות ממשק מלוטש מבלי לגעת בקוד.
הרשאות מבוססות תפקידים
הגדירו כללי גישה מדויקים לפי תפקיד, אוסף ו-שדה כדי לשלוט בדיוק מי יכול לקרוא או לכתוב אילו נתונים.
מנויים בזמן אמת
מנויים מבוססי WebSocket מאפשרים ליישומי לקוח להגיב לשינויים בנתונים באופן מיידי ללא סקר.
ארכיטקטורה ניתנת להרחבה
ווים מותאמים אישית, מודולים ורכיבי תצוגה מאפשרים לכם להתאים את Directus לכל זרימת עבודה של תוכן או דרישת אינטגרציה.
למה להריץ את Directus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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