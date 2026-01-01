Directus היא מערכת ניהול תוכן (CMS) גמישה, בקוד פתוח וללא ראש, שיושבת על גבי כל מסד נתונים SQL ומספקת באופן מיידי API דינמי מסוג REST ו-GraphQL לצד ממשק ניהול אינטואיטיבי. בניגוד לפלטפורמות CMS שכופות מבני תוכן נוקשים, Directus מאפשרת לכם למדל נתונים בדיוק באופן שבו היישום שלכם זקוק להם — ואז מייצרת API מלא באופן אוטומטי, ללא צורך בקוד.

אירוח עצמי של Directus על גבי VPS משלכם שומר את התוכן, נכסי המדיה ונתוני המשתמשים שלכם בשליטה מלאה. אתם נמנעים מתמחור לפי משתמש, ממגבלות קצב של API, ומסיכון של נעילת ספק, ובמקביל זוכים בגמישות להרחיב את הפלטפורמה עם הרחבות מותאמות אישית, וובהוקים ואינטגרציות המותאמים לזרימת העבודה שלכם.