Infisical היא פלטפורמת ניהול סודות בקוד פתוח שמחליפה קובצי ‎.env‎ מפוזרים ופרטי התחברות מקודדים במקור אמת יחיד הניתן לביקורת. היא מספקת ממשק משתמש אינטרנטי נקי, CLI, ושילובי SDK לאחסון, סנכרון וסיבוב סודות בסביבות פיתוח, בדיקות (staging) וייצור (production) מבלי להכניס ערכים רגישים לבקרת גרסאות.

אירוח עצמי של Infisical פירושו שמפתחות ה-API, סיסמאות מסדי הנתונים ואסימוני השירות שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים יומני ביקורת מלאים, בקרת גישה מבוססת תפקידים וניהול גרסאות סודות על חומרה שאתם שולטים בה — ללא עמלות לפי מושב וללא סיכון של פריצת צד שלישי שתחשוף את פרטי ההתחברות שלכם.