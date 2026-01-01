פרוסו Infisical בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סודות בקוד פתוח לסנכרון משתני סביבה ומפתחות API בצורה מאובטחת בין כל פרויקט וסביבה.
בחרו תוכנית VPS עבור Infisical
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Infisical
Infisical היא פלטפורמת ניהול סודות בקוד פתוח שמחליפה קובצי .env מפוזרים ופרטי התחברות מקודדים במקור אמת יחיד הניתן לביקורת. היא מספקת ממשק משתמש אינטרנטי נקי, CLI, ושילובי SDK לאחסון, סנכרון וסיבוב סודות בסביבות פיתוח, בדיקות (staging) וייצור (production) מבלי להכניס ערכים רגישים לבקרת גרסאות.
אירוח עצמי של Infisical פירושו שמפתחות ה-API, סיסמאות מסדי הנתונים ואסימוני השירות שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים יומני ביקורת מלאים, בקרת גישה מבוססת תפקידים וניהול גרסאות סודות על חומרה שאתם שולטים בה — ללא עמלות לפי מושב וללא סיכון של פריצת צד שלישי שתחשוף את פרטי ההתחברות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Infisical
אחסון סודות מרכזי
אחסנו את כל משתני הסביבה בכל פרויקט וסביבה במקום אחד, עם הפרדה מובנית בין פרויקטים וסביבות.
יומן ביקורת מלא
כל קריאה, כתיבה ומחיקה של סוד מתועדת עם חותמות זמן ושיוך למשתמש לצורך עמידה בתקנים ותגובה לאירועים.
אינטגרציית CLI ו-SDK
הזריקו סודות לכל תהליך בזמן ריצה באמצעות ה-CLI או ערכות SDK מקוריות עבור Node.js, Python, Go, Ruby ועוד, מבלי לשנות את קוד היישום.
ניהול גרסאות סודי
כל שינוי לסוד מקבל גרסה, המאפשר חזרה לאחור לכל ערך קודם כאשר יש צורך לבטל במהירות פריסה שגויה.
תמיכה ב-CI/CD Pipeline
אינטגרציות מובנות עם GitHub Actions, GitLab CI, Docker ו-Kubernetes מבטלות את הצורך לאחסן סודות כמשתני Pipeline בטקסט רגיל.
למה להריץ את Infisical על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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