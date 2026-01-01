eLabFTW הוא יומן מעבדה אלקטרוני (ELN) חינמי ובקוד פתוח, שנבנה במיוחד עבור מעבדות מחקר. הוא מחליף מחברות נייר וגיליונות אלקטרוניים מפוזרים בסביבת עבודה מובנית וניתנת לחיפוש, שבה מדענים מתעדים ניסויים, מנהלים דגימות וריאגנטים, מאחסנים פרוטוקולים, ומשתפים פעולה במשאבים משותפים בין צוותים.

אירוח עצמי של eLabFTW על גבי VPS משלכם שומר על נתוני מחקר רגישים, קניין רוחני ותוצאות שלא פורסמו תחת שליטה מוסדית מלאה — ללא ענן צד שלישי, ללא תמחור לפי משתמש, וללא סיכון של נעילת ספק. הייצוא המלא ל-PDF/ZIP, הטבעת חותמת זמן, ואחסון תואם S3 הופכים אותו למתאים לסביבות מפוקחות הדורשות יומני ביקורת וארכיון לטווח ארוך.