פרסו את eLabFTW בהתקנה בלחיצה אחת.
מחברת מעבדה אלקטרונית בקוד פתוח לצוותי מחקר, למעקב אחר ניסויים, דגימות ופרוטוקולים.
בחרו תוכנית VPS עבור eLabFTW
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם eLabFTW
eLabFTW הוא יומן מעבדה אלקטרוני (ELN) חינמי ובקוד פתוח, שנבנה במיוחד עבור מעבדות מחקר. הוא מחליף מחברות נייר וגיליונות אלקטרוניים מפוזרים בסביבת עבודה מובנית וניתנת לחיפוש, שבה מדענים מתעדים ניסויים, מנהלים דגימות וריאגנטים, מאחסנים פרוטוקולים, ומשתפים פעולה במשאבים משותפים בין צוותים.
אירוח עצמי של eLabFTW על גבי VPS משלכם שומר על נתוני מחקר רגישים, קניין רוחני ותוצאות שלא פורסמו תחת שליטה מוסדית מלאה — ללא ענן צד שלישי, ללא תמחור לפי משתמש, וללא סיכון של נעילת ספק. הייצוא המלא ל-PDF/ZIP, הטבעת חותמת זמן, ואחסון תואם S3 הופכים אותו למתאים לסביבות מפוקחות הדורשות יומני ביקורת וארכיון לטווח ארוך.
פיצ'רים עיקריים של eLabFTW
מחברת ניסוי
עורך טקסט עשיר ו-Markdown עם LaTeX, הדגשת קוד, צירוף קבצים והיסטוריית גרסאות לכל רשומת ניסוי.
מסד נתונים לדוגמה
עקבו אחר ריאגנטים, ציוד, נוגדנים ושורות תאים באמצעות סוגי פריטים מותאמים אישית, מטא-דאטה ומיקומי מלאי ברחבי המעבדה.
שיתוף פעולה בצוות
שתפו ניסויים ומשאבים בין צוותים עם בקרת גישה מדויקת לכל פריט ולכל משתמש וספריית תבניות משותפת.
פרוטוקולים רב פעמיים
בנו ספריית פרוטוקולים מנוהלת גרסאות שכל חבר צוות יכול לשכפל לניסוי חדש, תוך שמירה על שיטות עבודה עקביות וניתנות לשחזור.
חותמות זמן אמינות
הטבעת חותם זמן קריפטוגרפי על רשומות ניסוי באמצעות רשויות RFC 3161 כדי להוכיח מתי נתונים תועדו לצורכי IP וביקורת.
ייצוא PDF ו-ZIP
צרו דוחות PDF חתומים או ארכיוני ZIP מלאים של ניסויים ומשאבים לצורך ארכוב, בדיקה רגולטורית או פרסום.
למה להריץ את eLabFTW על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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