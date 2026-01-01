התקינו Grafana בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור קוד פתוח מובילה להצגת מדדים, לוגים ו-Traces מכל מקור נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Grafana
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grafana
גרפנה (Grafana) היא פלטפורמת תצפיתיות בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, שזוכה לאמון של למעלה מ-20 מיליון משתמשים כדי להפוך נתוני סדרות זמן ללוחות מחוונים ברי-פעולה. היא מתחברת ליותר מ-100 מקורות נתונים — פרומתאוס, אינפלקס-DB, אלסטיקסרצ', פוסטגרס-SQL, ספקי ענן, ועוד — ומאפשרת לצוותים לדמיין ולהתריע על נתונים מכל פינה בתשתית שלהם בממשק אחיד אחד.
אירוח עצמי של גרפנה ב-VPS שלכם מבטל עמלות יציאת נתונים מהענן ותמחור לפי מושב, תוך שמירה על תצורות לוחות מחוונים, היסטוריית שאילתות ונתוני מדדים באופן מלא בתוך התשתית שלכם — חיוני לסביבות רגישות לציות ולצוותים המנטרים מערכות פנימיות שאינן נגישות מהאינטרנט הציבורי.
פיצ'רים עיקריים של Grafana
100+ מקורות נתונים
חברו את Grafana ל-Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, ספקי ענן, ועוד עשרות רבות מבלי לכתוב מתאמים מותאמים אישית.
ספריית ויזואליזציה עשירה
בחרו מתוך גרפים, מפות חום, היסטוגרמות, מפות גיאוגרפיות, לוחות סטטיסטיקה, ומאות תוספים קהילתיים כדי להציג כל מדד בפורמט האינטואיטיבי ביותר.
התראות עוצמתיות
הגדירו התראות מבוססות סף או זיהוי חריגות, ונתבו התראות אל Slack, PagerDuty, אימייל, webhooks ועוד, ממנוע התראות יחיד.
תבניות לוח בקרה
השתמשו במשתנים ובשאילתות תבנית כדי לבנות לוח מחוונים יחיד לשימוש חוזר שמסנן באופן דינמי לפי מארח, שירות, אזור או כל ממד אחר.
נצפות מאוחדת
שלבו מדדים, יומנים ועקבות מבוזרות זה לצד זה בפלטפורמה אחת, תוך הפחתת הזמן הממוצע לאבחון ופתרון אירועים.
למה להריץ את Grafana על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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