גרפנה (Grafana) היא פלטפורמת תצפיתיות בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, שזוכה לאמון של למעלה מ-20 מיליון משתמשים כדי להפוך נתוני סדרות זמן ללוחות מחוונים ברי-פעולה. היא מתחברת ליותר מ-100 מקורות נתונים — פרומתאוס, אינפלקס-DB, אלסטיקסרצ', פוסטגרס-SQL, ספקי ענן, ועוד — ומאפשרת לצוותים לדמיין ולהתריע על נתונים מכל פינה בתשתית שלהם בממשק אחיד אחד.

אירוח עצמי של גרפנה ב-VPS שלכם מבטל עמלות יציאת נתונים מהענן ותמחור לפי מושב, תוך שמירה על תצורות לוחות מחוונים, היסטוריית שאילתות ונתוני מדדים באופן מלא בתוך התשתית שלכם — חיוני לסביבות רגישות לציות ולצוותים המנטרים מערכות פנימיות שאינן נגישות מהאינטרנט הציבורי.