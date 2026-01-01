התקינו את TaxHacker בלחיצה אחת.
כלי חשבונאות בינה מלאכותית באחסון עצמי שמחלץ נתונים באופן אוטומטי מקבלות וחשבוניות עבור פרילנסרים ועסקים קטנים.
בחרו תוכנית VPS עבור TaxHacker
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TaxHacker
TaxHacker הוא יישום חשבונאות בקוד פתוח, מופעל בינה מלאכותית, שנבנה עבור פרילנסרים, יזמים עצמאיים ועסקים קטנים. הוא מבטל הזנת נתונים ידנית באמצעות שימוש במודלי שפה גדולים כדי לחלץ אוטומטית סכומים, תאריכים, ספקים, נתוני מס ופריטי שורה מקבלות וחשבוניות שהועלו.
בניגוד לכלי חשבונאות SaaS, TaxHacker פועל כולו על התשתית שלכם — המסמכים הפיננסיים שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם. הוא תומך ביותר מ-170 מטבעות עולמיים עם המרת שער חליפין היסטורי אוטומטית, עובד עם OpenAI, Google Gemini, Mistral, או מודלים מקומיים באמצעות Ollama, ומאפשר לכם ליצור קטגוריות מותאמות אישית והנחיות AI המותאמות לתהליכי העבודה העסקיים הספציפיים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של TaxHacker
חילוץ מסמכי AI
מנתחת אוטומטית קבלות וחשבוניות כדי לחלץ סכומים, תאריכים, ספקים ונתוני מס ללא הזנה ידנית.
תמיכה בריבוי מטבעות
עוקבת אחר עסקאות במעל 170 מטבעות ו-14 מטבעות קריפטוגרפיים, עם המרה אוטומטית של שערי חליפין היסטוריים.
ספקי LLM גמישים
עובד עם OpenAI, Google Gemini, Mistral, או מודלים מקומיים כמו Ollama — בחרו את הספק שמתאים לצרכי הפרטיות והעלות שלכם.
קטגוריות מותאמות אישית
צרו קטגוריות, פרויקטים ושדות מותאמים אישית, עם הנחיות AI מותאמות לזרימות העבודה העסקיות הספציפיות שלכם.
שליטה מלאה בנתונים
כל המסמכים הפיננסיים נשארים בשרת שלכם — אף שירות צד שלישי אינו רואה את הנתונים העסקיים הרגישים שלכם.
פעולות בצובר
סינון מתקדם, חיפוש טקסט מלא, פעולות גורפות וייצוא נתונים הופכים את ההכנה לעונת המס לפשוטה.
למה להריץ את TaxHacker על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.