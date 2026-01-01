TaxHacker הוא יישום חשבונאות בקוד פתוח, מופעל בינה מלאכותית, שנבנה עבור פרילנסרים, יזמים עצמאיים ועסקים קטנים. הוא מבטל הזנת נתונים ידנית באמצעות שימוש במודלי שפה גדולים כדי לחלץ אוטומטית סכומים, תאריכים, ספקים, נתוני מס ופריטי שורה מקבלות וחשבוניות שהועלו.

בניגוד לכלי חשבונאות SaaS, TaxHacker פועל כולו על התשתית שלכם — המסמכים הפיננסיים שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם. הוא תומך ביותר מ-170 מטבעות עולמיים עם המרת שער חליפין היסטורי אוטומטית, עובד עם OpenAI, Google Gemini, Mistral, או מודלים מקומיים באמצעות Ollama, ומאפשר לכם ליצור קטגוריות מותאמות אישית והנחיות AI המותאמות לתהליכי העבודה העסקיים הספציפיים שלכם.