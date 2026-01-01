התקינו Wingfit בלחיצה אחת.
אפליקציית כושר מינימליסטית בקוד פתוח לתיעוד אימונים, למעקב אחר תרגילים ולניטור התקדמות אישית באופן פרטי.
בחרו תוכנית VPS עבור Wingfit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wingfit
Wingfit היא אפליקציית מעקב כושר מינימליסטית באירוח עצמי, המתמקדת בפשטות ובפרטיות. היא מספקת ממשק נקי לתיעוד אימונים, מעקב אחר סטים וחזרות של תרגילים, וניטור התקדמות כושר אישית לאורך זמן ללא פרסומות, מנויים או שיתוף נתונים עם שירותי צד שלישי.
אירוח עצמי של Wingfit על VPS שומר את כל נתוני הכושר שלכם פרטיים לחלוטין בתשתית שלכם. הפריסה הקלה של שירות יחיד אינה דורשת מסד נתונים חיצוני, מה שהופך את ההתקנה למהירה ואת התחזוקה למינימלית, תוך מתן יומן כושר קבוע הנגיש מכל דפדפן.
פיצ'רים עיקריים של Wingfit
יומן אימונים
תעדו תרגילים בודדים עם סטים, חזרות ומשקלים כדי לבנות תיעוד מלא של כל אימון.
מעקב התקדמות
עקבו אחר מגמות כוח ונפח לאורך זמן כדי למדוד התקדמות בכושר ולזהות אזורים לשיפור.
עיצוב ששם פרטיות בראש
כל נתוני הכושר נשארים ב-VPS שלכם, ללא סנכרון ענן, אנליטיקה או פרסום מצד שלישי.
פריסה קלת משקל
מיכל שירות יחיד עם דרישות משאבים מינימליות הופך את Wingfit לקל להפעלה לצד אפליקציות אחרות.
למה להריץ את Wingfit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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