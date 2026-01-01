Wingfit היא אפליקציית מעקב כושר מינימליסטית באירוח עצמי, המתמקדת בפשטות ובפרטיות. היא מספקת ממשק נקי לתיעוד אימונים, מעקב אחר סטים וחזרות של תרגילים, וניטור התקדמות כושר אישית לאורך זמן ללא פרסומות, מנויים או שיתוף נתונים עם שירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של Wingfit על VPS שומר את כל נתוני הכושר שלכם פרטיים לחלוטין בתשתית שלכם. הפריסה הקלה של שירות יחיד אינה דורשת מסד נתונים חיצוני, מה שהופך את ההתקנה למהירה ואת התחזוקה למינימלית, תוך מתן יומן כושר קבוע הנגיש מכל דפדפן.