PdfDing הוא מנהל ומציג PDF באירוח עצמי שזוכר את מיקום הקריאה שלכם בין מכשירים, כך שתוכלו להתחיל לקרוא במחשב שולחני ולהמשיך בטלפון מבלי לאבד את מקומכם. קבצים מאורגנים לסביבות עבודה ואוספים עם תיוג רב-שכבתי, סימון בכוכב וארכיון. המציג מבוסס הדפדפן מאפשר לכם להוסיף הערות, להדגיש, להוסיף טקסט, לצייר ולחתום על מסמכים — כשכל ההערות נשמרות בצד השרת ומסונכרנות בין כל המכשירים.

אירוח עצמי של PdfDing על גבי VPS משלכם שומר על ספריית המסמכים שלכם פרטית: אין קבצים המועלים לשירות ענן, אין ניתוח שימוש, ושליטה מלאה על מי יכול לגשת למופע שלכם. כניסה יחידה אופציונלית (OIDC), אימות דו-שלבי ובקרות גישה לפי קישור הופכים אותו למעשי לשימוש אישי וגם לשימוש צוותים קטנים.