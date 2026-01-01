פרוסו את PdfDing בקליק אחד.
מנהל PDF באירוח עצמי עם צפייה מבוססת דפדפן, הוספת הערות וסנכרון מיקום קריאה בין מכשירים.
בחרו תוכנית VPS עבור PdfDing
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PdfDing
PdfDing הוא מנהל ומציג PDF באירוח עצמי שזוכר את מיקום הקריאה שלכם בין מכשירים, כך שתוכלו להתחיל לקרוא במחשב שולחני ולהמשיך בטלפון מבלי לאבד את מקומכם. קבצים מאורגנים לסביבות עבודה ואוספים עם תיוג רב-שכבתי, סימון בכוכב וארכיון. המציג מבוסס הדפדפן מאפשר לכם להוסיף הערות, להדגיש, להוסיף טקסט, לצייר ולחתום על מסמכים — כשכל ההערות נשמרות בצד השרת ומסונכרנות בין כל המכשירים.
אירוח עצמי של PdfDing על גבי VPS משלכם שומר על ספריית המסמכים שלכם פרטית: אין קבצים המועלים לשירות ענן, אין ניתוח שימוש, ושליטה מלאה על מי יכול לגשת למופע שלכם. כניסה יחידה אופציונלית (OIDC), אימות דו-שלבי ובקרות גישה לפי קישור הופכים אותו למעשי לשימוש אישי וגם לשימוש צוותים קטנים.
פיצ'רים עיקריים של PdfDing
סנכרון בין מכשירים
עמדת קריאה, הערות, וחתימות דיגיטליות מסונכרנים בכל המכשירים, כך שאתם לעולם לא מאבדים את מקומכם כשאתם עוברים בין מחשב שולחני לנייד.
הערה ו-עריכה
הוסיפו טקסט, הדגשות, ציורים והערות ישירות בדפדפן — ללא צורך בכלי צד שלישי — כשההערות מאוחסנות בצד השרת.
אוספים ותיוג
ארגנו קובצי PDF לתוך סביבות עבודה ואוספים עם תגיות מרובות רמות, סימון במועדפים וארכוב, עבור ספרייה אישית או צוותית מובנית.
חתימות דיגיטליות
חתמו על מסמכים בדפדפן ושהחתימות יסונכרנו ויישמרו בכל המכשירים שלכם מבלי להתקין תוכנת דסקטופ כלשהי.
SSO ו-אימות דו-שלבי
שלבו עם כל ספק OIDC לכניסה יחידה, ו-אבטחו חשבונות באמצעות אימות דו-שלבי עם מפתח חומרה מסוג TOTP או WebAuthn.
קישורים שיתופיים
יצירת קישורי שיתוף מבוקרי גישה עם קודי QR עבור קובצי PDF בודדים, מה שמקל על שיתוף מסמכים מבלי להעניק גישה מלאה לחשבון.
למה להריץ את PdfDing על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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