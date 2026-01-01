התקינו Flarum בהתקנה בלחיצה אחת.
תוכנת פורומים מודרנית, אלגנטית וקוד פתוח לבניית קהילות מקוונות פעילות ומשגשגות.
בחרו תוכנית VPS עבור Flarum
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Flarum
Flarum היא פלטפורמת פורומים מהדור הבא המדמיינת מחדש דיונים מקוונים עבור הרשת המודרנית. בנויה בגישת מובייל-פריורטי, היא מספקת חוויה אלגנטית, מהירה ואינטואיטיבית המעודדת שיחות משמעותיות. בניגוד לתוכנת פורומים מסורתית שמרגישה מיושנת ומסורבלת, Flarum משלבת עדכונים בזמן אמת, גלילה אינסופית ומערכת הרחבות עוצמתית בממשק נקי וללא הסחות דעת.
אירוח עצמי של Flarum על שרת VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני הקהילה שלכם, ללא עמלות לפי משתמש, וחופש להתקין כל אחת מ-200+ הרחבות הקהילה. עם MySQL המטפל באחסון נתונים ו-41+ חבילות תרגום זמינות, Flarum מתאימה מקבוצות תחביב נישתיות ועד לקהילות מקצועיות גדולות.
פיצ'רים עיקריים של Flarum
עיצוב מובייל-ראשון
ממשק רספונסיבי שנבנה מהיסוד עבור מכשירים ניידים, המספק חוויה חלקה בכל גודל מסך.
מערכת הרחבות עשירה
מעל 200 הרחבות קהילתיות מאפשרות לכם להוסיף התחברות חברתית, מנויים, סקרים ועוד, מבלי לגעת בקוד הליבה.
עדכונים בזמן אמת
דיונים מתעדכנים בזמן אמת ללא רענון עמודים, ושומרים על שיחות מהירות ומרתקות בקרב קהילות פעילות.
ארגון מבוסס תגים
מערכת תיוג גמישה מאפשרת לקטלג דיונים ולמשתמשים לעקוב רק אחרי הנושאים שמעניינים אותם.
ניהול עוצמתי
כלי סימון, השעיה וניהול משתמשים מובנים מעניקים למנהלים שליטה מדוקדקת על בריאות הקהילה.
למה להריץ את Flarum על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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