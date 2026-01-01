פרוסו Komari בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים קל משקל לניטור שרתים באירוח עצמי, עם איסוף נתונים מבוסס סוכנים ומדדים בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Komari
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Komari
Komari הוא כלי קל משקל ובקוד פתוח לניטור שרתים, שנבנה עבור מארחים עצמיים הזקוקים לנראות בזמן אמת בתשתית שלהם, ללא העומס הכרוך בפלטפורמות ניטור ארגוניות. הוא משתמש בסוכן קטן המותקן על כל שרת מנוטר כדי לאסוף מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת, המוצגים לאחר מכן בלוח מחוונים אינטרנטי נקי.
מכיוון ש-Komari מאוחסן באופן עצמי, כל נתוני הטלמטריה של השרת שלכם נשארים בתשתית שלכם ללא שליחת נתונים לשירותי צד שלישי. העיצוב המגובה ב-SQLite פירושו אפס תלויות בבסיסי נתונים חיצוניים, מה שהופך אותו למהיר לפריסה וקל לתחזוקה גם עבור צוותים קטנים ומפעילים בודדים.
פיצ'רים עיקריים של Komari
ניטור מבוסס סוכן
התקינו את סוכן Komari הקל על כל שרת כדי לאסוף ולהזרים מדדים בחזרה ללוח הבקרה המרכזי שלכם.
מדדים בזמן אמת
צפו בשימוש במעבד, בצריכת זיכרון, בפעולות קלט/פלט של הדיסק ובתפוקת הרשת המתעדכנים בזמן אמת בממשק האינטרנט.
לוח מחוונים רב-שרתים
נטרו את כל השרתים שלכם מממשק אחד, כשכל סוכן מדווח באופן עצמאי למארח המרכזי.
אפס תלויות חיצוניות
אחסון SQLite פירושו שאין צורך לנהל שירות מסד נתונים נפרד — רק הקונטיינר ונפח נתונים קבוע.
תמיכה בערכת נושא מותאמת אישית
התאימו אישית את מראה לוח הבקרה כדי להתאים להעדפות שלכם או למיתוג הארגון.
למה להריץ את Komari על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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