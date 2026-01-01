Komari הוא כלי קל משקל ובקוד פתוח לניטור שרתים, שנבנה עבור מארחים עצמיים הזקוקים לנראות בזמן אמת בתשתית שלהם, ללא העומס הכרוך בפלטפורמות ניטור ארגוניות. הוא משתמש בסוכן קטן המותקן על כל שרת מנוטר כדי לאסוף מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת, המוצגים לאחר מכן בלוח מחוונים אינטרנטי נקי.

מכיוון ש-Komari מאוחסן באופן עצמי, כל נתוני הטלמטריה של השרת שלכם נשארים בתשתית שלכם ללא שליחת נתונים לשירותי צד שלישי. העיצוב המגובה ב-SQLite פירושו אפס תלויות בבסיסי נתונים חיצוניים, מה שהופך אותו למהיר לפריסה וקל לתחזוקה גם עבור צוותים קטנים ומפעילים בודדים.