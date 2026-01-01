Mixpost היא פלטפורמת תזמון וניהול מדיה חברתית באירוח עצמי, שנבנתה כחלופה חינמית ל-Buffer, Hootsuite, ולמתזמני מדיה חברתית מסחריים אחרים. היא מאפשרת לסוכנויות, למשווקים וליוצרים עצמאיים לתכנן, לתזמן ולפרסם תוכן ברחבי רשתות חברתיות מרובות מלוח שנה אחד, ללא עמלות לכל חשבון, מגבלות פוסטים או מכסות אנליטיקה. ממשק המשתמש הנקי מציע תזמון תוכן ויזואלי, ספריית מדיה, תבניות פוסטים והצגת תצוגה מקדימה לכל פלטפורמה.

אירוח עצמי של Mixpost ב-VPS שלכם שומר כל פוסט, תור מתוזמן, אירוע אנליטיקה וחשבון חברתי מחובר בתוך התשתית שלכם, במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שעלול לשנות תמחור או להטיל מגבלות קצב API.