התקינו את Mixpost בלחיצה אחת.
פלטפורמה לתזמון וניהול מדיה חברתית המאוחסנת באופן עצמאי, שנבנתה כחלופה ל-Buffer, Hootsuite ולמתזמנים מסחריים אחרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mixpost
Mixpost היא פלטפורמת תזמון וניהול מדיה חברתית באירוח עצמי, שנבנתה כחלופה חינמית ל-Buffer, Hootsuite, ולמתזמני מדיה חברתית מסחריים אחרים. היא מאפשרת לסוכנויות, למשווקים וליוצרים עצמאיים לתכנן, לתזמן ולפרסם תוכן ברחבי רשתות חברתיות מרובות מלוח שנה אחד, ללא עמלות לכל חשבון, מגבלות פוסטים או מכסות אנליטיקה. ממשק המשתמש הנקי מציע תזמון תוכן ויזואלי, ספריית מדיה, תבניות פוסטים והצגת תצוגה מקדימה לכל פלטפורמה.
אירוח עצמי של Mixpost ב-VPS שלכם שומר כל פוסט, תור מתוזמן, אירוע אנליטיקה וחשבון חברתי מחובר בתוך התשתית שלכם, במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי שעלול לשנות תמחור או להטיל מגבלות קצב API.
פיצ'רים עיקריים של Mixpost
תזמון רב-פלטפורמלי
תזמון פוסטים ל-Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon ו-עוד מתוך לוח שנה מאוחד עם תצוגה מקדימה והתאמה אישית לכל פלטפורמה.
לוח שנה בגרירה-ושחרור
לוח שנה ויזואלי לתוכן עם גרירה ושחרור לשינוי מועדים, קטגוריות מקודדות בצבע ופעולות בכמות גדולה לארגון קמפיינים על פני מספר שבועות.
ספריית מדיה
ספריית מדיה מובנית עם העלאת תמונות וסרטונים, זיהוי פורמטים אוטומטי, ונכסים לשימוש חוזר ברחבי פוסטים ותבניות.
סביבות עבודה מרובות
ארגנו חשבונות וקמפיינים לסביבות עבודה נפרדות עם הרשאות משתמש לכל סביבת עבודה — מושלם עבור סוכנויות המנהלות לקוחות רבים.
תהליכי אישור
תורי אישור אופציונליים מאפשרים לחברי צוות לנסח פוסטים לצורך סקירה, לפני שהם מתוזמנים או מפורסמים, ובכך תומכים בתהליכי עבודה של לקוחות סוכנויות.
REST API
REST API מלא מאפשר אינטגרציות עם כלים חיצוניים — מייצרי תוכן, דאשבורדים אנליטיים, או טפסי הרשמה מותאמים אישית המזינים תורים.
למה להריץ את Mixpost על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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