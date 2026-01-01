התקינו את Snipe-IT בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול נכסי IT בקוד פתוח חינמי למעקב אחר חומרה, רישיונות תוכנה ופחת ברחבי הארגון שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Snipe-IT
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Snipe-IT
Snipe-IT היא מערכת עוצמתית וקוד פתוח לניהול נכסי IT, הבנויה על Laravel, המסייעת לארגונים לעקוב אחר נכסי חומרה, רישיונות תוכנה, אביזרים מתכלים לאורך מחזור החיים שלהם. עם למעלה מ-13,000 כוכבי GitHub, היא מספקת תכונות ברמה ארגונית הכוללות תהליכי צ'ק-אין/צ'ק-אאוט, מעקב פחת, ניהול אחריות ודיווח מקיף — והכל ללא דמי רישוי יקרים.
אירוח עצמי של Snipe-IT ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני נכסים ורישיונות רגישים ללא עלויות חוזרות פר-משתמש או פר-נכס. הפריסה המגובה ב-MariaDB ניתנת להרחבה מצוותים קטנים לארגונים גדולים, המטפלת באלפי נכסים תוך שמירה על שאילתות מהירות עבור סריקת ברקודים, דיווחים ושילובי REST API.
פיצ'רים עיקריים של Snipe-IT
הוצאה והחזרה של ציוד
עקבו בדיוק אחר מי מחזיק באיזה נכס בכל עת, באמצעות תהליך עבודה יעיל של צ'ק-אין וצ'ק-אאוט והתראות דוא"ל אוטומטיות.
ניהול רישיונות
נהלו מפתחות רישיון תוכנה, מספר רישיונות ותאריכי חידוש כדי לשמור על ציות ולמנוע רישוי יתר או חסר.
מעקב פחת
חשבו פחת נכסים באמצעות שיטת הקו הישר או שיטת יתרת הפחת הפוחתת לדיווח פיננסי וחשבונאות מדויקים.
ברקוד וקודי QR
צרו וסרקו ברקודים או קודי QR לכל נכס, מה שמאפשר ביקורות פיזיות מהירות וניהול מלאי ידידותי למובייל.
REST API ודיווח
ייצאו נתונים ל-CSV או ל-Excel ושלבו עם מערכות חיצוניות באמצעות REST API מלא עבור תהליכי עבודה של אוטומציה ובינה עסקית.
למה להריץ את Snipe-IT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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