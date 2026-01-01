Snipe-IT היא מערכת עוצמתית וקוד פתוח לניהול נכסי IT, הבנויה על Laravel, המסייעת לארגונים לעקוב אחר נכסי חומרה, רישיונות תוכנה, אביזרים מתכלים לאורך מחזור החיים שלהם. עם למעלה מ-13,000 כוכבי GitHub, היא מספקת תכונות ברמה ארגונית הכוללות תהליכי צ'ק-אין/צ'ק-אאוט, מעקב פחת, ניהול אחריות ודיווח מקיף — והכל ללא דמי רישוי יקרים.

אירוח עצמי של Snipe-IT ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני נכסים ורישיונות רגישים ללא עלויות חוזרות פר-משתמש או פר-נכס. הפריסה המגובה ב-MariaDB ניתנת להרחבה מצוותים קטנים לארגונים גדולים, המטפלת באלפי נכסים תוך שמירה על שאילתות מהירות עבור סריקת ברקודים, דיווחים ושילובי REST API.