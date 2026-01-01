Tolgee היא פלטפורמת ניהול לוקליזציה ותרגום בקוד פתוח, המאפשרת לצוותי פיתוח לנהל את כל מפתחות התרגום של האפליקציה שלהם במקום אחד. התכונה הבולטת שלה היא עריכה בהקשר — מתרגמים יכולים לשנות מחרוזות ישירות בתוך האפליקציה הפועלת מבלי לגעת בקבצי קוד.

אירוח עצמי של Tolgee על גבי VPS שומר את כל נתוני התרגום בשליטתכם ומבטל עמלות לפי מחרוזת או לפי משתמש הנפוצות בחלופות SaaS. ערכות SDK עבור React, Angular, Vue ופריימוורקים אחרים משתלבות ישירות עם הפלטפורמה, ו-REST API תומך באוטומציה של צינורות CI/CD.