פרוסו Tolgee בלחיצה אחת.
פלטפורמת לוקליזציה בקוד פתוח עם עריכה בהקשר ואינטגרציות SDK לתרגום אפליקציות למספר שפות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tolgee
Tolgee היא פלטפורמת ניהול לוקליזציה ותרגום בקוד פתוח, המאפשרת לצוותי פיתוח לנהל את כל מפתחות התרגום של האפליקציה שלהם במקום אחד. התכונה הבולטת שלה היא עריכה בהקשר — מתרגמים יכולים לשנות מחרוזות ישירות בתוך האפליקציה הפועלת מבלי לגעת בקבצי קוד.
אירוח עצמי של Tolgee על גבי VPS שומר את כל נתוני התרגום בשליטתכם ומבטל עמלות לפי מחרוזת או לפי משתמש הנפוצות בחלופות SaaS. ערכות SDK עבור React, Angular, Vue ופריימוורקים אחרים משתלבות ישירות עם הפלטפורמה, ו-REST API תומך באוטומציה של צינורות CI/CD.
פיצ'רים עיקריים של Tolgee
עריכה ישירה
מתרגמים יכולים לערוך מחרוזות ישירות בממשק היישום החי שלכם, ובכך מבטלים את הצורך לחפש בתוך קובצי מפתח.
ניהול רב-לשוני
נהלו את כל מפתחות התרגום ואת הערכים שלהם בכל שפת יעד, מלוח מחוונים מאורגן אחד.
פריימוורק SDKים
ערכות SDK רשמיות עבור React, Angular, Vue ו-Svelte משלבות את Tolgee ישירות בתהליך בניית האפליקציה שלכם.
תרגום מכונה
מלאו מראש תרגומים באופן אוטומטי באמצעות Google Translate, DeepL, או AWS Translate כדי להאיץ את תהליכי הלוקליזציה.
REST API ו-CLI
אוטומציה של ייבוא וייצוא תרגומים בצינורות CI/CD באמצעות REST API או כלי שורת הפקודה.
למה להריץ את Tolgee על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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