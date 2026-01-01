התקינו Daptin בלחיצה אחת.
מערכת CMS Headless בקוד פתוח, החושפת כל מודל נתונים באמצעות ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Daptin
Daptin היא backend-as-a-service בקוד פתוח שהופכת כל מודל נתונים ל-API מלא של REST ו-GraphQL, עם אימות משתמשים, הרשאות מבוססות תפקידים, ומכונות מצבים מובנות. במקום לכתוב מטפלי נקודות קצה, אתם מגדירים ישויות ויחסים ב-YAML או JSON, ו-Daptin מייצרת באופן אוטומטי את ממשק ה-CRUD המלא, לוח המחוונים, ומפרט ה-OpenAPI.
אירוח עצמי של Daptin ב-VPS שלכם שומר על רשומות משתמשים, פרטי כניסה של OAuth, ונכסים שהועלו בשליטתכם המלאה ללא עמלות לפי בקשה. הפריסה הבינארית היחידה כוללת תמיכה מובנית ב-SQLite, PostgreSQL, ו-MySQL, בנוסף למתאמי אחסון מגובים ב-rclone עבור עמודות קבצים המסונכרנות בענן וחבילות שוק משולבות להפעלת תכונות באופן סלקטיבי.
פיצ'רים עיקריים של Daptin
APIs שנוצרו אוטומטית
הגדירו ישויות ב-YAML או ב-JSON ו-Daptin חושפת מיד נקודות קצה REST, סכימת GraphQL ומפרט OpenAPI — ללא צורך בקוד טיפול.
קצה עורפי מרובה מסדי נתונים
הריצו את אותה מופע Daptin מול SQLite להתחלות מהירות, או התרחבו ל-PostgreSQL ו-MySQL מבלי לשנות שורה אחת של הגדרות מודל.
Auth ו-הרשאות
ניהול משתמשים מובנה, כניסה חברתית באמצעות OAuth2, הרשאת JWT, והרשאות מפורטות ברמת שורה מייתרים את הצורך בשירות זהויות נפרד.
פעולות ומכונות מצבים
מידול תהליכי עבודה עסקיים ישירות בתוך ה-Daptin באמצעות שרשרות פעולות ומכונות מצבים סופיות, המחליפות קוד שרת מותאם אישית לצורך תזמור CRUD טיפוסי.
סנכרון אחסון Cloud
עמודות נכסים מאחסנות קבצים באמצעות ספקים המגובים ב-rclone, המאפשרים לכם לסנכרן העלאות ל-S3, Google Drive, Dropbox, ולעשרות backends אחרים באופן מובנה.
למה להריץ את Daptin על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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