Daptin היא backend-as-a-service בקוד פתוח שהופכת כל מודל נתונים ל-API מלא של REST ו-GraphQL, עם אימות משתמשים, הרשאות מבוססות תפקידים, ומכונות מצבים מובנות. במקום לכתוב מטפלי נקודות קצה, אתם מגדירים ישויות ויחסים ב-YAML או JSON, ו-Daptin מייצרת באופן אוטומטי את ממשק ה-CRUD המלא, לוח המחוונים, ומפרט ה-OpenAPI.

אירוח עצמי של Daptin ב-VPS שלכם שומר על רשומות משתמשים, פרטי כניסה של OAuth, ונכסים שהועלו בשליטתכם המלאה ללא עמלות לפי בקשה. הפריסה הבינארית היחידה כוללת תמיכה מובנית ב-SQLite, PostgreSQL, ו-MySQL, בנוסף למתאמי אחסון מגובים ב-rclone עבור עמודות קבצים המסונכרנות בענן וחבילות שוק משולבות להפעלת תכונות באופן סלקטיבי.