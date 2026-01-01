ArangoDB היא מסד נתונים מרובה מודלים, מקורי וקוד פתוח, המטפל בגרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערך בתוך מנוע יחיד. בניגוד למסדי נתונים ייעודיים המגבילים אתכם למודל נתונים אחד, ArangoDB מאפשר לכם לשלב מודלים בשאילתה אחת באמצעות AQL (שפת השאילתות של ArangoDB), ובכך מבטל את הצורך בתחזוקת מערכות נפרדות עבור סוגי נתונים שונים.

אירוח עצמי של ArangoDB מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים, הסכימה וכוונון הביצועים שלכם, ללא דמי רישוי או מגבלות שימוש. ממשק האינטרנט המובנה שלו מספק חקר גרפים ויזואלי, ביצוע שאילתות, ניהול אוספים וניטור שרתים ללא צורך בכלים נוספים.