פרוסו ArangoDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים מרובה מודלים מובנה התומך בגרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערך באמצעות שפת שאילתות אחידה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור ArangoDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ArangoDB
ArangoDB היא מסד נתונים מרובה מודלים, מקורי וקוד פתוח, המטפל בגרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערך בתוך מנוע יחיד. בניגוד למסדי נתונים ייעודיים המגבילים אתכם למודל נתונים אחד, ArangoDB מאפשר לכם לשלב מודלים בשאילתה אחת באמצעות AQL (שפת השאילתות של ArangoDB), ובכך מבטל את הצורך בתחזוקת מערכות נפרדות עבור סוגי נתונים שונים.
אירוח עצמי של ArangoDB מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים, הסכימה וכוונון הביצועים שלכם, ללא דמי רישוי או מגבלות שימוש. ממשק האינטרנט המובנה שלו מספק חקר גרפים ויזואלי, ביצוע שאילתות, ניהול אוספים וניטור שרתים ללא צורך בכלים נוספים.
פיצ'רים עיקריים של ArangoDB
שאילתות רב-מודל
שאלו גרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערך יחד בהצהרת AQL אחת, ללא צירוף על פני מסדי נתונים נפרדים.
מעבר גרף
חקרו קשרים בין מיליוני צמתים מחוברים באמצעות אלגוריתמי גרפים מובנים, כולל המסלול הקצר ביותר, k-המסלולים הקצרים ביותר והתאמת תבניות.
Web UI מובנה
נהלו אוספים, הריצו שאילתות, הציגו גרפים, ונטרו את ביצועי השרת מלוח מחוונים נגיש דרך הדפדפן בפורט 8529.
סכימה גמישה
אחסנו מסמכי JSON ללא סכימה או אכפו מבנה לכל אוסף, תוך התאמה לדרישות נתונים מתפתחות ללא מיגרציות.
AQL כּוֹחַ
שפת השאילתות של ArangoDB משלבת מעברי גרפים, סינון מסמכים ואגרגציות בתחביר אקספרסיבי וקריא, קרוב ל-SQL.
למה להריץ את ArangoDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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