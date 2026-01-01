פרוסו GeoNetwork בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום קטלוג בקוד פתוח לניהול מטא-נתונים גיאו-מרחביים, מערכי נתונים ושירותי מפות אינטראקטיביים.
בחרו תוכנית VPS עבור GeoNetwork
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GeoNetwork
GeoNetwork היא אפליקציית קטלוג מבוססת-תקנים וקוד פתוח, שנבנתה לניהול משאבים מרחביים בין ארגונים. שפותחה תחת קרן OSGeo, היא מספקת עריכת מטא-דאטה, חיפוש מאוחד ומציג מפות מובנה שעובדים עם ISO 19115/19139, Dublin Core, ו-OGC API Records ישר מהקופסה.
אירוח עצמי של GeoNetwork שומר על שליטה מלאה על מערכי נתונים גיאו-מרחביים רגישים, אישורי איסוף ומדיניות גישה ב-VPS שלכם. תבנית זו כוללת את PostGIS לאחסון יחסי ואת Elasticsearch לחיפוש מהיר מבוסס אינדקס, כך שהקטלוג מוכן לפעולה ברגע שהוא עולה.
פיצ'רים עיקריים של GeoNetwork
קטלוג מטא-דאטה מרחבי
ניהול רשומות תואמות ISO 19115/19139, Dublin Core ו-INSPIRE, עם אימות מובנה ו-עריכה מבוססת תבניות.
איסוף פדרטיבי
שליפת מטא-דאטה מ-CSW, OAI-PMH, WMS, WFS, וצמתי GeoNetwork אחרים בצורה מתוזמנת כדי לבנות שכבת גילוי יחידה.
חיפוש Elasticsearch
חיפוש טקסט מלא וחיפוש מרחבי מבוסס פאסטות, המופעל על ידי מערכת קצה עורפי מובנית של Elasticsearch, עבור תוצאות בפחות משנייה על פני מיליוני רשומות.
מציג מפה מוטמע
תצוגה מקדימה של שכבות WMS, WMTS ו-WFS ישירות מתיעוד באמצעות לקוח המפה המשולב מבוסס OpenLayers.
OGC API רשומות
חשפו תוכן קטלוגי באמצעות CSW 2.0.2 ותקן OGC API Records המודרני עבור אינטגרציות גאופורטל במורד הזרם.
צד שרת PostGIS
מגיע עם מסד נתונים PostGIS כך שגיאומטריות מרחביות, קישורים וכללי גישה נשמרים במנוע GIS מוכח בקוד פתוח.
למה להריץ את GeoNetwork על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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