GeoNetwork היא אפליקציית קטלוג מבוססת-תקנים וקוד פתוח, שנבנתה לניהול משאבים מרחביים בין ארגונים. שפותחה תחת קרן OSGeo, היא מספקת עריכת מטא-דאטה, חיפוש מאוחד ומציג מפות מובנה שעובדים עם ISO 19115/19139, Dublin Core, ו-OGC API Records ישר מהקופסה.

אירוח עצמי של GeoNetwork שומר על שליטה מלאה על מערכי נתונים גיאו-מרחביים רגישים, אישורי איסוף ומדיניות גישה ב-VPS שלכם. תבנית זו כוללת את PostGIS לאחסון יחסי ואת Elasticsearch לחיפוש מהיר מבוסס אינדקס, כך שהקטלוג מוכן לפעולה ברגע שהוא עולה.