Redis Commander הוא ממשק ווב קל משקל וקוד פתוח לניהול מסדי נתונים של Redis. הוא מספק דפדפן בסגנון עץ לניווט במרחבי מפתחות (keyspaces), עורכים מובנים עבור מחרוזות, hash-ים, רשימות, קבוצות וקבוצות ממוינות, וקונסולת פקודות מובנית להרצת פקודות Redis שרירותיות. נתונים סטטיסטיים של השרת – שימוש בזיכרון, לקוחות מחוברים, שיעורי פגיעה (hit rates) – גלויים במבט מהיר בלוח המחוונים.

פריסה זו כוללת את Redis Commander יחד עם מופע Redis 7, כך אתם מקבלים מאגר מפתח-ערך (key-value store) מתפקד במלואו ואת ממשק המשתמש (UI) לניהול שלו בערימה אחת (single stack). אימות בסיסי HTTP מגן על ממשק הווב מפני גישה בלתי מורשית, ומופע ה-Redis מאובטח באמצעות סיסמה שנוצרה, כך שהוא אינו חשוף ללא פרטי זיהוי.