פרוסו Redis Commander בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש לניהול Redis מבוסס ווב, המאפשר עיון במפתחות, עריכת ערכים וניטור מסד נתונים של Redis מכל דפדפן.
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מה אפשר לבנות עם Redis Commander
Redis Commander הוא ממשק ווב קל משקל וקוד פתוח לניהול מסדי נתונים של Redis. הוא מספק דפדפן בסגנון עץ לניווט במרחבי מפתחות (keyspaces), עורכים מובנים עבור מחרוזות, hash-ים, רשימות, קבוצות וקבוצות ממוינות, וקונסולת פקודות מובנית להרצת פקודות Redis שרירותיות. נתונים סטטיסטיים של השרת – שימוש בזיכרון, לקוחות מחוברים, שיעורי פגיעה (hit rates) – גלויים במבט מהיר בלוח המחוונים.
פריסה זו כוללת את Redis Commander יחד עם מופע Redis 7, כך אתם מקבלים מאגר מפתח-ערך (key-value store) מתפקד במלואו ואת ממשק המשתמש (UI) לניהול שלו בערימה אחת (single stack). אימות בסיסי HTTP מגן על ממשק הווב מפני גישה בלתי מורשית, ומופע ה-Redis מאובטח באמצעות סיסמה שנוצרה, כך שהוא אינו חשוף ללא פרטי זיהוי.
פיצ'רים עיקריים של Redis Commander
מפתח דפדפן
נווטו במרחב המפתחות המלא של Redis בתצוגת עץ, חפשו לפי תבנית, ובדקו או ערכו כל ערך ישירות בדפדפן מבלי לכתוב פקודות Redis.
כל סוגי הנתונים
צפייה ועריכה של מחרוזות, גיבובים, רשימות, קבוצות, קבוצות ממוינות וזרמים באמצעות עורכים מודעי-טיפוס המציגים נתונים בפורמט מובנה וקריא.
מסוף פקודה
הפעילו פקודות Redis שרירותיות מתוך הקונסולה המובנית וצפו בתגובה באופן מיידי — שימושי לניפוי באגים, ניהול ופעולות נתונים חד-פעמיות.
סטטיסטיקות שרת
לוח הבקרה מציג במבט מהיר מדדים בזמן אמת של שרת Redis, כולל צריכת זיכרון, שיעורי פגיעה/החטאה במרחב המפתחות, לקוחות מחוברים וזמן פעולה.
HTTP Basic Auth
ממשק האינטרנט מוגן באמצעות אימות שם משתמש וסיסמה, מונע גישה בלתי מורשית לנתוני ה-Redis שלך דרך ממשק המשתמש של הדפדפן.
למה להריץ את Redis Commander על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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