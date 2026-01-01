התקינו bolt.diy בלחיצה אחת.
מסייע קידוד AI בקוד פתוח שמאפשר לכם להנחות, להריץ ולפרוס יישומי Full-stack מהדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור bolt.diy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם bolt.diy
bolt.diy הוא פורק קוד פתוח של bolt.new שמביא פיתוח Full-Stack בסיוע AI לתשתית שלכם. הוא משלב עורך מבוסס דפדפן עם סביבת ריצה משולבת, המאפשר לכם לתאר מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה ולגרום ל-LLM לייצר, לבצע ולבצע איטרציות על יישומים מלאים — כולל Frontend, Backend ותצורה.
בניגוד לכלי קידוד AI מבוססי ענן, אירוח עצמי של bolt.diy אומר שהקוד, הפרומפטים ומפתחות ה-API שלכם נשארים ב-VPS שלכם. אתם מחברים את ספקי ה-LLM שבהם אתם כבר משתמשים — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, מודלי Ollama מקומיים ועוד — כך שלעולם אינכם כבולים לספק יחיד או לרמת מנוי אחת.
פיצ'רים עיקריים של bolt.diy
תמיכה רב-ספקית ב-LLM
חברו את OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, ו-15+ ספקים אחרים מממשק יחיד.
יצירת קוד Full-stack
יצירת יישומים שלמים עם קבצי פרונטאנד, בקאנד ותצורה עובדים — לא רק קטעי קוד.
ביצוע בדפדפן
הריצו וצפו בתצוגה מקדימה בקוד שנוצר ישירות בדפדפן מבלי לעזוב את הממשק או להגדיר סביבת פיתוח מקומית.
הביאו מפתחות API משלכם
השתמשו בפרטי הספק הקיימים שלכם כך שתשלמו רק על מה שאתם צורכים, ללא תוספת מחיר של הפלטפורמה או שכבת מנוי.
קוד פתוח ו-באירוח עצמי
כל הפרומפטים, הקוד שנוצר ופרטי ההתחברות נשארים ב-VPS שלכם — ללא שיתוף נתונים עם פלטפורמת SaaS של צד שלישי.
למה להריץ את bolt.diy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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