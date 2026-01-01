bolt.diy הוא פורק קוד פתוח של bolt.new שמביא פיתוח Full-Stack בסיוע AI לתשתית שלכם. הוא משלב עורך מבוסס דפדפן עם סביבת ריצה משולבת, המאפשר לכם לתאר מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה ולגרום ל-LLM לייצר, לבצע ולבצע איטרציות על יישומים מלאים — כולל Frontend, Backend ותצורה.

בניגוד לכלי קידוד AI מבוססי ענן, אירוח עצמי של bolt.diy אומר שהקוד, הפרומפטים ומפתחות ה-API שלכם נשארים ב-VPS שלכם. אתם מחברים את ספקי ה-LLM שבהם אתם כבר משתמשים — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, מודלי Ollama מקומיים ועוד — כך שלעולם אינכם כבולים לספק יחיד או לרמת מנוי אחת.