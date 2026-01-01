Homepage הוא לוח בקרה מהיר, מאובטח וניתן להתאמה אישית במיוחד ליישומים, המשמש כמרכז שליטה לכל השירותים באחסון עצמי שלכם. מוגדר כולו באמצעות קובצי YAML, הוא משתלב עם Docker לגילוי אוטומטי של קונטיינרים פועלים, מציג מדדי מערכת חיים ובריאות שירותים, ותומך בלמעלה מ-100 אינטגרציות של צד שלישי עבור ווידג'טים של נתונים בזמן אמת. הארכיטקטורה הסטטית לחלוטין שלו אומרת שהוא נטען באופן מיידי ודורש משאבי שרת מינימליים.

פריסת Homepage ב-VPS שלכם עם גישת סוקט ישירה של Docker יוצרת לוח בקרה דינמי ומתעדכן אוטומטית המשקף את התשתית החיה שלכם — קונטיינרים חדשים מופיעים אוטומטית, ושומרים על לוח הבקרה שלכם מדויק ככל שהערימה שלכם גדלה ללא צורך בהגדרה ידנית מחדש.