פרסמו דף הבית בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח בקרה מודרני ליישומים, סטטי לחלוטין, עם גילוי אוטומטי של קונטיינרים של Docker ו-100+ אינטגרציות שירותים.
בחרו תוכנית VPS עבור Homepage
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Homepage
Homepage הוא לוח בקרה מהיר, מאובטח וניתן להתאמה אישית במיוחד ליישומים, המשמש כמרכז שליטה לכל השירותים באחסון עצמי שלכם. מוגדר כולו באמצעות קובצי YAML, הוא משתלב עם Docker לגילוי אוטומטי של קונטיינרים פועלים, מציג מדדי מערכת חיים ובריאות שירותים, ותומך בלמעלה מ-100 אינטגרציות של צד שלישי עבור ווידג'טים של נתונים בזמן אמת. הארכיטקטורה הסטטית לחלוטין שלו אומרת שהוא נטען באופן מיידי ודורש משאבי שרת מינימליים.
פריסת Homepage ב-VPS שלכם עם גישת סוקט ישירה של Docker יוצרת לוח בקרה דינמי ומתעדכן אוטומטית המשקף את התשתית החיה שלכם — קונטיינרים חדשים מופיעים אוטומטית, ושומרים על לוח הבקרה שלכם מדויק ככל שהערימה שלכם גדלה ללא צורך בהגדרה ידנית מחדש.
פיצ'רים עיקריים של Homepage
גילוי אוטומטי של Docker
מזהה אוטומטית קונטיינרים פועלים דרך שקע Docker ומוסיף אותם ללוח הבקרה שלך ללא הזנה ידנית.
100+ אינטגרציות שירות
הצג נתונים חיים מ-Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox, ועשרות שירותים פופולריים אחרים באירוח עצמי ישירות בווידג'טים של לוח המחוונים.
תצורה מבוססת YAML
נהלו גרסאות של כל תצורת לוח הבקרה שלכם בקובצי YAML, מה שהופך את השכפול או ההעברה בין סביבות לפשוטים.
ווידג'טים של משאבי מערכת
ווידג'טים מובנים מציגים שימוש ב-CPU, בזיכרון ובדיסק בזמן אמת, כך שתוכלו לנטר את תקינות השרת מדף הבית שלכם.
CSS ו-JS מותאמים אישית
הזריקו CSS ו-JavaScript מותאמים אישית כדי להתאים את מראה לוח הבקרה מעבר לאפשרויות העיצוב המובנות.
למה להריץ את Homepage על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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