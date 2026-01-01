Judge0 CE היא מערכת שופט מקוונת בקוד פתוח החושפת API פשוט מבוסס HTTP JSON לקומפילציה והרצת קוד מקור ביותר מ-60 שפות תכנות, כולל C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ו-Ruby. כל הגשה מקומפלת ומופעלת בתוך סביבת ארגז חול מבודדת לחלוטין ומוגבלת במשאבים באמצעות Linux kernel namespaces ו-cgroups, המונעת תהליכים סוררים, מיצוי זיכרון או בריחות ממערכת הקבצים.

אירוח עצמי של Judge0 מאפשר לכם לבנות פלטפורמות להערכת קוד, שופטי תכנות תחרותיים או כלי חינוך מבלי להסתמך על שירותי הרצה של צד שלישי. אתם הבעלים של ה-API, שולטים במגבלות הקצב ושומרים את כל נתוני ההגשה ב-VPS שלכם. מהדורת ה-CE היא חינמית ובעלת רישיון MIT, ללא עמלות לכל הרצה, ללא קשר לנפח.