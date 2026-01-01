פרוסו Judge0 CE בלחיצה אחת.
API לביצוע קוד בקוד פתוח, המבצע קומפילציה ומריץ הגשות ביותר מ-60 שפות תכנות בתוך סביבת ארגז חול מבודדת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Judge0 CE
Judge0 CE היא מערכת שופט מקוונת בקוד פתוח החושפת API פשוט מבוסס HTTP JSON לקומפילציה והרצת קוד מקור ביותר מ-60 שפות תכנות, כולל C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ו-Ruby. כל הגשה מקומפלת ומופעלת בתוך סביבת ארגז חול מבודדת לחלוטין ומוגבלת במשאבים באמצעות Linux kernel namespaces ו-cgroups, המונעת תהליכים סוררים, מיצוי זיכרון או בריחות ממערכת הקבצים.
אירוח עצמי של Judge0 מאפשר לכם לבנות פלטפורמות להערכת קוד, שופטי תכנות תחרותיים או כלי חינוך מבלי להסתמך על שירותי הרצה של צד שלישי. אתם הבעלים של ה-API, שולטים במגבלות הקצב ושומרים את כל נתוני ההגשה ב-VPS שלכם. מהדורת ה-CE היא חינמית ובעלת רישיון MIT, ללא עמלות לכל הרצה, ללא קשר לנפח.
פיצ'רים עיקריים של Judge0 CE
תמיכה ב-60+ שפות
בצעו הגשות ב-C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, ועוד עשרות רבות — כולם מטופלים על ידי נקודת קצה אחת מאוחדת של API.
ביצוע מבודד בארגז חול
כל הגשה פועלת בסביבת ארגז חול ברמת ליבה עם מגבלות קפדניות על זמן מעבד, זיכרון ומגבלות תהליכים, המונעות הפרעות בין הרצות מקבילות.
API פשוט HTTP JSON
צרו הגשה עם קוד מקור ומזהה שפה באמצעות בקשת POST יחידה ובצעו סקר או המתינו באופן סינכרוני לפסק הדין, הפלט ונתוני זמן הריצה.
אימות והרשאה
הגנו על ה-API באמצעות כותרות אסימוני אימות והרשאה הניתנות להגדרה, המאפשרות גישה מבוקרת ללקוחות מהימנים בלבד.
מאגר עובדים אסינכרוני
תהליך עובד נפרד מרוקן את תור ההרצה מ-Redis, כך ששרת ה-API נשאר מגיב תחת עומסי הגשה גבוהים.
הגבלת קצב מובנית
ניתן להגדיר הגבלת קצב לפי לקוח כדי למנוע ממתקשר יחיד להעמיס את מאגר הביצוע בפריסה משותפת.
למה להריץ את Judge0 CE על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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