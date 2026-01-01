NocoBase היא פלטפורמת no-code/low-code בקוד פתוח המתמקדת בסקיילביליות, המשלבת ממשק ויזואלי עם ארכיטקטורה מבוססת פלאגינים, כך שגם מפתחי אזרח וגם מהנדסים יכולים לשתף פעולה ביעילות. מנוע מודלי הנתונים שלה, בונה UI בגישת גרור-ושחרר, וכלי אוטומציית תהליכי עבודה מכסים הכל, מיישומי CRUD פשוטים ועד ליישומים עסקיים מורכבים מרובי דיירים.

אירוח עצמי של NocoBase על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי משתמש, שומר נתונים עסקיים רגישים על התשתית שלכם, ומעניק לצוותי פיתוח את החופש להתקין פלאגינים מותאמים אישית ולהשתלב עם מערכות פנימיות ללא הגבלות ספק כלשהן.