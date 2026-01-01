התקינו את NocoBase בלחיצה אחת.
פלטפורמת no-code בקוד פתוח הניתנת להרחבה לבניית כלים פנימיים ויישומים עסקיים עם ארכיטקטורה מבוססת פלאגינים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NocoBase
NocoBase היא פלטפורמת no-code/low-code בקוד פתוח המתמקדת בסקיילביליות, המשלבת ממשק ויזואלי עם ארכיטקטורה מבוססת פלאגינים, כך שגם מפתחי אזרח וגם מהנדסים יכולים לשתף פעולה ביעילות. מנוע מודלי הנתונים שלה, בונה UI בגישת גרור-ושחרר, וכלי אוטומציית תהליכי עבודה מכסים הכל, מיישומי CRUD פשוטים ועד ליישומים עסקיים מורכבים מרובי דיירים.
אירוח עצמי של NocoBase על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי משתמש, שומר נתונים עסקיים רגישים על התשתית שלכם, ומעניק לצוותי פיתוח את החופש להתקין פלאגינים מותאמים אישית ולהשתלב עם מערכות פנימיות ללא הגבלות ספק כלשהן.
פיצ'רים עיקריים של NocoBase
מידול נתונים חזותי
הגדירו טבלאות, שדות ומערכות יחסים מורכבות באמצעות ממשק ויזואלי, עם תמיכה בכל סוגי השדות הנפוצים כולל קבצים מצורפים, נוסחאות וחיפושים.
בונה ממשק משתמש בגרירה-ושחרור
עצבו ממשקי יישומים רספונסיביים על ידי סידור בלוקים ורכיבים על קנבס, ללא צורך בקוד Front-End עבור פריסות סטנדרטיות.
ארכיטקטורה מבוססת חיבורים
הרחיבו את הפלטפורמה באמצעות תוספים קהילתיים או מותאמים אישית עבור סוגי שדות חדשים, פעולות ואינטגרציות מבלי לשנות את יישום הליבה.
אוטומציה של תהליכי עבודה
בנו תהליכים עסקיים מותנים ותהליכי אישור חזותית, המפעילים פעולות בשינויי נתונים מבלי לכתוב לוגיקת בקאנד מאפס.
הרשאות מבוססות תפקידים
שליטה בגישה לנתונים ורכיבי ממשק משתמש ברמת התפקיד, התומכת בריבוי דיירים ובידוד ברמת המחלקה בתוך התקנה אחת.
ממשקי API שנוצרו אוטומטית
כל מודל נתונים חושף אוטומטית נקודות קצה של REST API, המאפשר שילוב עם מערכות חיצוניות וממשקי קצה מותאמים אישית ללא פיתוח נוסף.
למה להריץ את NocoBase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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