פרוסו Qdrant בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח בעל ביצועים גבוהים לחיפוש סמנטי, המלצות ויישומים מבוססי AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Qdrant
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Qdrant
Qdrant הוא מנוע חיפוש דמיון וקטורי בקוד פתוח ברמת פרודקשן, שנבנה במיוחד עבור עומסי עבודה של AI ולמידת מכונה. הוא מאחסן וקטורים בעלי ממדיות גבוהה לצד מטא-דאטה עשיר של payload ומשרת שאילתות שכנים קרובים ביותר בתת-מילישנייה באמצעות אינדוקס HNSW, מדדי מרחק מרובים וסינון מתקדם — כולם נגישים דרך ממשקי API של REST ו-gRPC.
אירוח עצמי של Qdrant על גבי VPS מעניק לכם שליטה מלאה על הקצאת זיכרון, תצורת אינדוקס ו-data residency, ללא תמחור לפי שאילתה או מגבלות חיבורים של שירותי מסדי נתונים וקטוריים מנוהלים, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור סטארט-אפים בתחום ה-AI וצוותים המרחיבים חיפוש סמנטי או צינורות RAG.
פיצ'רים עיקריים של Qdrant
חיפוש תת-מילישנייה
אינדוקס HNSW מספק שאילתות שכנים קרובים ביותר כמעט מיידיות על פני מיליוני וקטורים, ושומר על יישומי AI מגיבים בכל קנה מידה.
סינון מטען
סינון תוצאות חיפוש לפי שדות מטא-דאטה שרירותיים בזמן שאילתה, בשילוב דמיון וקטורי עם תנאים מובנים בבקשה אחת.
מדדי מרחק מרובים
בחרו מרחק קוסינוס, אוקלידי או מכפלה וקטורית כדי להתאים למודל ההטמעה שבו משתמשת האפליקציה שלכם ללא אינדוקס מחדש של הנתונים.
REST ו-gRPC APIs
שלבו את Qdrant בכל שפה או סביבת עבודה באמצעות ממשק ה-OpenAPI REST או ה-API של gRPC בעל תפוקה גבוהה עבור עומסי עבודה הרגישים לזמן אחזור.
תמיכה בקוונטיזציה
קוונטיזציית סקלר ומכפלה מפחיתות באופן משמעותי את טביעת הרגל של הזיכרון, מאפשרות לכם לאנדקס מערכי נתונים גדולים יותר על אותה חומרה ללא אובדן איכות.
למה להריץ את Qdrant על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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