Qdrant הוא מנוע חיפוש דמיון וקטורי בקוד פתוח ברמת פרודקשן, שנבנה במיוחד עבור עומסי עבודה של AI ולמידת מכונה. הוא מאחסן וקטורים בעלי ממדיות גבוהה לצד מטא-דאטה עשיר של payload ומשרת שאילתות שכנים קרובים ביותר בתת-מילישנייה באמצעות אינדוקס HNSW, מדדי מרחק מרובים וסינון מתקדם — כולם נגישים דרך ממשקי API של REST ו-gRPC.

אירוח עצמי של Qdrant על גבי VPS מעניק לכם שליטה מלאה על הקצאת זיכרון, תצורת אינדוקס ו-data residency, ללא תמחור לפי שאילתה או מגבלות חיבורים של שירותי מסדי נתונים וקטוריים מנוהלים, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור סטארט-אפים בתחום ה-AI וצוותים המרחיבים חיפוש סמנטי או צינורות RAG.