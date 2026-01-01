SENAITE היא מערכת ניהול מידע למעבדות (LIMS) חינמית וקוד פתוח, הבנויה על שרת היישומים Plone ובשימוש מעבדות אבחון, ביו-בנקים, מרכזי מחקר ותוכניות בריאות ציבוריות ברחבי העולם. המערכת מנהלת את מחזור החיים האנליטי המלא, כולל רישום דגימות, תכנון גיליונות עבודה, הזנת תוצאות, אימות, פרסום והפקת תעודות.

אירוח עצמי של SENAITE על גבי VPS שומר על נתוני מעבדה רגישים, אינטגרציות מכשירים ורשומות מטופלים תחת שליטה ארגונית ישירה. אין דמי רישיון לכל משתמש, אין תלות בספק, וקיימת גישה מלאה לקוד המקור לצורך ביקורת, התאמה אישית ועבודת עמידה בתקנות כגון הסמכת ISO/IEC 17025.