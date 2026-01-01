התקינו SENAITE LIMS בלחיצה אחת.
מערכת לניהול מידע מעבדתי בקוד פתוח, המכסה את זרימת העבודה האנליטית המלאה, מקליטת דגימות ועד פרסום דוחות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SENAITE LIMS
SENAITE היא מערכת ניהול מידע למעבדות (LIMS) חינמית וקוד פתוח, הבנויה על שרת היישומים Plone ובשימוש מעבדות אבחון, ביו-בנקים, מרכזי מחקר ותוכניות בריאות ציבוריות ברחבי העולם. המערכת מנהלת את מחזור החיים האנליטי המלא, כולל רישום דגימות, תכנון גיליונות עבודה, הזנת תוצאות, אימות, פרסום והפקת תעודות.
אירוח עצמי של SENAITE על גבי VPS שומר על נתוני מעבדה רגישים, אינטגרציות מכשירים ורשומות מטופלים תחת שליטה ארגונית ישירה. אין דמי רישיון לכל משתמש, אין תלות בספק, וקיימת גישה מלאה לקוד המקור לצורך ביקורת, התאמה אישית ועבודת עמידה בתקנות כגון הסמכת ISO/IEC 17025.
פיצ'רים עיקריים של SENAITE LIMS
זרימת עבודה אנליטית
ניהול דגימות, גיליונות עבודה, ניתוחים, אימות ופרסום באמצעות מכונת מצבים ניתנת להגדרה המיועדת לפעולות מעבדה.
אינטגרציה של מכשירים
ייבוא תוצאות ישירות ממכשירי מעבדה באמצעות ממשקים מובנים, ובכך למנוע שגיאות תמלול ידניות.
עקיבות ביקורת
כל שינוי לרשומה אלקטרונית יוצר תמונת מצב בלתי ניתנת לשינוי עם משתמש, כתובת IP וחותמת זמן הנלכדים אוטומטית.
ISO 17025 מוכן
בקרות תהליך, הרשאות מבוססות תפקידים וחתימות אלקטרוניות תומכים במעבדות השואפות להסמכה לתקן ISO/IEC 17025.
REST JSON API
חברו לוחות מחוונים חיצוניים, כלי BI ופורטלי מטופלים ל-SENAITE באמצעות ה-REST JSON API המובנה שלה.
תוספים ניתנים להרחבה
להרחיב פונקציונליות עם תוספים רשמיים לאחסון, לניהול מטופלים, למעבדות הפניה, ודיווח אימפרס.
למה להריץ את SENAITE LIMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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