פרסו את Moodist בהתקנה בלחיצה אחת.
מיקסר צלילי אווירה בקוד פתוח עם 84 נופי סאונד שנבחרו בקפידה וכלי פרודוקטיביות מובנים למיקוד והרפיה.
בחרו תוכנית VPS עבור Moodist
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Moodist
Moodist הוא מיקסר סאונד אמביינט בקוד פתוח המאפשר לכם לשלב נופי סאונד אוצרים כדי ליצור את סביבת האודיו המושלמת לריכוז, הרפיה או עבודה יצירתית. עם 84 צלילים שנבחרו בקפידה – מגשם ואווירת יער ועד רעש בית קפה וגרסאות רעש לבן – אתם יכולים לבנות מיקסים מותאמים אישית למצב הרוח או למשימה שלכם ולשמור אותם כהגדרות קבועות מראש כדי ליישם אותם שוב מאוחר יותר.
מעבר למיקסוס סאונד, Moodist כולל חבילה של כלי פרודוקטיביות ישירות בממשק: טיימר פומודורו, טיימר ספירה לאחור, תרגילי נשימה, רשימת משימות ופנקס רשימות. ניתן לשתף מיקסים באמצעות URL כך שעמיתים או חברים יוכלו להאזין לאותו נוף סאונד. אירוח עצמי מעניק לכם מופע פרטי וזמין תמיד ב-VPS שלכם מבלי להיות תלויים בשירות צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Moodist
מיקסוס סאונד רב-שכבתי
שלבו צלילי אווירה מרובים בו-זמנית והתאימו עוצמות שמע בודדות כדי ליצור נוף צלילי מותאם אישית.
חבילת פרודוקטיביות
טיימר פומודורו, טיימר ספירה לאחור, תרגילי נשימה, רשימת משימות ופנקס רשימות כולם מובנים באותו ממשק — אין צורך באפליקציות נפרדות.
תערובות לשיתוף
ייצאו את נוף הצליל הנוכחי שלכם ככתובת URL, כך שחברי צוות או חברים יוכלו לטעון באופן מיידי ולהאזין לאותו מיקס.
ניהול פריסטים
שמרו, תנו שם וטענו מחדש את נופי הצליל המועדפים עליכם, כך שתוכלו לחזור לסביבה הנכונה בלחיצה אחת.
יישום רשת מתקדם
התקינו את Moodist למסך הבית שלכם לגישה לא מקוונת ולתחושה של אפליקציה מקורית גם במחשבים שולחניים וגם במכשירים ניידים.
למה להריץ את Moodist על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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