Moodist הוא מיקסר סאונד אמביינט בקוד פתוח המאפשר לכם לשלב נופי סאונד אוצרים כדי ליצור את סביבת האודיו המושלמת לריכוז, הרפיה או עבודה יצירתית. עם 84 צלילים שנבחרו בקפידה – מגשם ואווירת יער ועד רעש בית קפה וגרסאות רעש לבן – אתם יכולים לבנות מיקסים מותאמים אישית למצב הרוח או למשימה שלכם ולשמור אותם כהגדרות קבועות מראש כדי ליישם אותם שוב מאוחר יותר.

מעבר למיקסוס סאונד, Moodist כולל חבילה של כלי פרודוקטיביות ישירות בממשק: טיימר פומודורו, טיימר ספירה לאחור, תרגילי נשימה, רשימת משימות ופנקס רשימות. ניתן לשתף מיקסים באמצעות URL כך שעמיתים או חברים יוכלו להאזין לאותו נוף סאונד. אירוח עצמי מעניק לכם מופע פרטי וזמין תמיד ב-VPS שלכם מבלי להיות תלויים בשירות צד שלישי.