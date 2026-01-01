GrowthBook היא פלטפורמה בקוד פתוח לניהול Feature Flags ובדיקות A/B, המעניקה לצוותי הנדסה ומוצר שליטה מלאה על תשתית הניסויים שלהם. היא מתחברת ישירות למחסן הנתונים הקיים שלכם — BigQuery, ‏Snowflake, ‏Redshift, ‏ClickHouse, או PostgreSQL — כך שתוצאות הניסויים מנותחות היכן שהנתונים שלכם כבר נמצאים, ללא צורך להזרים אירועים דרך שירות צד שלישי.

אירוח עצמי של GrowthBook על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי מושב, שומר על תצורות ניסויים ונתוני משתמשים בתשתית שלכם, ומאפשר חברי צוות וניסויים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה — קריטי לצוותים בתעשיות מפוקחות או לבונים מוצרים רגישים לפרטיות.