התקינו GrowthBook בלחיצה אחת.
פלטפורמת Feature Flagging ובדיקות A/B בקוד פתוח עם ניתוח ניסויים מבוסס מחסן נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור GrowthBook
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GrowthBook
GrowthBook היא פלטפורמה בקוד פתוח לניהול Feature Flags ובדיקות A/B, המעניקה לצוותי הנדסה ומוצר שליטה מלאה על תשתית הניסויים שלהם. היא מתחברת ישירות למחסן הנתונים הקיים שלכם — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, או PostgreSQL — כך שתוצאות הניסויים מנותחות היכן שהנתונים שלכם כבר נמצאים, ללא צורך להזרים אירועים דרך שירות צד שלישי.
אירוח עצמי של GrowthBook על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי מושב, שומר על תצורות ניסויים ונתוני משתמשים בתשתית שלכם, ומאפשר חברי צוות וניסויים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה — קריטי לצוותים בתעשיות מפוקחות או לבונים מוצרים רגישים לפרטיות.
פיצ'רים עיקריים של GrowthBook
בדיקות A/B מתקדמות
הריצו ניסויים באמצעות שיטות סטטיסטיות בייסיאניות ותדירותיות, הפחתת שונות CUPED, ובדיקות סדרתיות כדי להגיע למסקנות מהר יותר ובדיוק רב יותר.
ניהול דגלי תכונות
הפצת תכונות ממוקדת לפי מאפייני משתמש, אחוז, או דגלי תנאי מקדים, המאפשרת שחרורים הדרגתיים וחזרות מיידיות ללא פריסות חדשות.
ניתוח מובנה מחסן נתונים
מדדי ניסוי מחושבים ישירות ב-BigQuery, ב-Snowflake, ב-Redshift, או ב-PostgreSQL, תוך שמירה על נתונים רגישים בתשתית הקיימת שלכם.
SDKs רב-לשוניים
שלבו GrowthBook בכל סטאק עם ערכות SDK רשמיות עבור React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android ועוד.
עורך ניסויים חזותי
התחילו בדיקות A/B ללא קוד בדפי אינטרנט באמצעות העורך הוויזואלי, ללא צורך בשינויים הנדסיים בבסיס הקוד של היישום.
למה להריץ את GrowthBook על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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