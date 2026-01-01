עד 69% הנחה עבור MySQL

התקנת MySQL בלחיצה אחת.

מסד הנתונים היחסי בקוד פתוח הפופולרי ביותר בעולם, המניע יישומי אינטרנט ופלטפורמות בכל מקום.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת MySQL בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור MySQL

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם MySQL

MySQL הוא מסד הנתונים היחסי בקוד פתוח הנפוץ ביותר בעולם, שזוכה לאמון כשכבת הנתונים מאחורי אינספור אתרים, מוצרי SaaS ויישומים עסקיים. הוא משלב תאימות ACID מלאה באמצעות מנוע האחסון InnoDB עם שכפול מוכח, דיאלקט SQL בוגר ותמיכה רחבה במנהלי התקנים בכל שפת תכנות מרכזית, כך שהאפליקציות והפריימוורקים שבהם אתם כבר משתמשים מתחברים אליו ללא שינויים.

הפעלת MySQL ב-VPS משלכם מעניקה לכם CPU, זיכרון ודיסק ייעודיים עבור השאילתות שלכם, שליטה מלאה על התצורה והכוונון, ושרת מסד נתונים משותף אחד לכל היישומים שלכם — ללא העמלות החוזרות ומגבלות המשאבים של שירותי מסדי נתונים מנוהלים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של MySQL

טרנזקציות ACID

מנוע InnoDB מספק טרנזקציות אטומיות, עקביות, מבודדות ועמידות באופן מלא, ששומרות על נכונות הנתונים שלכם תחת כתיבות מקבילות וקריסות.

מערכת אקולוגית רחבה

דרייברים מקוריים ל-PHP, Python, Java, Node.js, Go ועוד משמעותם שכמעט כל Framework וכלי מתחבר ל-MySQL באופן מובנה.

שכפול ו-התרחבות

שכפול מובנה של מקור-שכפול ושכפול קבוצתי מאפשרים לכם להרחיב קריאות ולבנות טופולוגיות זמינות גבוהה ככל שהעומס שלכם גדל.

תמיכה במסמכי JSON

סוג נתונים JSON מקורי עם אינדוקס מאפשר לאחסן נתוני מסמכים גמישים לצד טבלאות יחסיות במסד נתונים יחיד.

מנוע SQL מפותח

פונקציות חלון, CTEs, ו-אופטימייזר מבוסס עלויות מספקים שאילתות מהירות ואקספרסיביות לכל דבר, החל מחיפושים פשוטים ועד ניתוחים מורכבים.

למה להריץ את MySQL על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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