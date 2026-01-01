MySQL הוא מסד הנתונים היחסי בקוד פתוח הנפוץ ביותר בעולם, שזוכה לאמון כשכבת הנתונים מאחורי אינספור אתרים, מוצרי SaaS ויישומים עסקיים. הוא משלב תאימות ACID מלאה באמצעות מנוע האחסון InnoDB עם שכפול מוכח, דיאלקט SQL בוגר ותמיכה רחבה במנהלי התקנים בכל שפת תכנות מרכזית, כך שהאפליקציות והפריימוורקים שבהם אתם כבר משתמשים מתחברים אליו ללא שינויים.

הפעלת MySQL ב-VPS משלכם מעניקה לכם CPU, זיכרון ודיסק ייעודיים עבור השאילתות שלכם, שליטה מלאה על התצורה והכוונון, ושרת מסד נתונים משותף אחד לכל היישומים שלכם — ללא העמלות החוזרות ומגבלות המשאבים של שירותי מסדי נתונים מנוהלים.