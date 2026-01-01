התקנת MySQL בלחיצה אחת.
מסד הנתונים היחסי בקוד פתוח הפופולרי ביותר בעולם, המניע יישומי אינטרנט ופלטפורמות בכל מקום.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MySQL
MySQL הוא מסד הנתונים היחסי בקוד פתוח הנפוץ ביותר בעולם, שזוכה לאמון כשכבת הנתונים מאחורי אינספור אתרים, מוצרי SaaS ויישומים עסקיים. הוא משלב תאימות ACID מלאה באמצעות מנוע האחסון InnoDB עם שכפול מוכח, דיאלקט SQL בוגר ותמיכה רחבה במנהלי התקנים בכל שפת תכנות מרכזית, כך שהאפליקציות והפריימוורקים שבהם אתם כבר משתמשים מתחברים אליו ללא שינויים.
הפעלת MySQL ב-VPS משלכם מעניקה לכם CPU, זיכרון ודיסק ייעודיים עבור השאילתות שלכם, שליטה מלאה על התצורה והכוונון, ושרת מסד נתונים משותף אחד לכל היישומים שלכם — ללא העמלות החוזרות ומגבלות המשאבים של שירותי מסדי נתונים מנוהלים.
פיצ'רים עיקריים של MySQL
טרנזקציות ACID
מנוע InnoDB מספק טרנזקציות אטומיות, עקביות, מבודדות ועמידות באופן מלא, ששומרות על נכונות הנתונים שלכם תחת כתיבות מקבילות וקריסות.
מערכת אקולוגית רחבה
דרייברים מקוריים ל-PHP, Python, Java, Node.js, Go ועוד משמעותם שכמעט כל Framework וכלי מתחבר ל-MySQL באופן מובנה.
שכפול ו-התרחבות
שכפול מובנה של מקור-שכפול ושכפול קבוצתי מאפשרים לכם להרחיב קריאות ולבנות טופולוגיות זמינות גבוהה ככל שהעומס שלכם גדל.
תמיכה במסמכי JSON
סוג נתונים JSON מקורי עם אינדוקס מאפשר לאחסן נתוני מסמכים גמישים לצד טבלאות יחסיות במסד נתונים יחיד.
מנוע SQL מפותח
פונקציות חלון, CTEs, ו-אופטימייזר מבוסס עלויות מספקים שאילתות מהירות ואקספרסיביות לכל דבר, החל מחיפושים פשוטים ועד ניתוחים מורכבים.
למה להריץ את MySQL על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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