WhoDB הוא כלי מהיר וקל משקל לניהול מסדי נתונים שמאפשר לכם לחקור ולשאול שאילתות ממספר מערכות מסדי נתונים דרך ממשק אינטרנט יחיד. הוא תומך ב-PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ו-ClickHouse, מה שהופך אותו לבחירה רב-גונית עבור מפתחים ומנהלי מערכות שעובדים עם מגוון רחב של ערימות נתונים.

WhoDB מתמקד בפשטות ובמהירות: התחברו למסדי הנתונים שלכם ישירות מה-UI, הריצו שאילתות, עיינו בטבלאות, ובדקו נתונים — ללא צורך בתצורה מורכבת או בתוכנת לקוח מסורבלת. באופן אופציונלי, שלבו מודלי AI כמו OpenAI או Ollama כדי ליצור שאילתות משפה טבעית ישירות בתוך הממשק.