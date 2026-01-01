התקינו WhoDB בהתקנה בלחיצה אחת.
סייר מסדי נתונים קל משקל מבוסס ווב עבור Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis, ועוד.
בחרו תוכנית VPS עבור WhoDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WhoDB
WhoDB הוא כלי מהיר וקל משקל לניהול מסדי נתונים שמאפשר לכם לחקור ולשאול שאילתות ממספר מערכות מסדי נתונים דרך ממשק אינטרנט יחיד. הוא תומך ב-PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ו-ClickHouse, מה שהופך אותו לבחירה רב-גונית עבור מפתחים ומנהלי מערכות שעובדים עם מגוון רחב של ערימות נתונים.
WhoDB מתמקד בפשטות ובמהירות: התחברו למסדי הנתונים שלכם ישירות מה-UI, הריצו שאילתות, עיינו בטבלאות, ובדקו נתונים — ללא צורך בתצורה מורכבת או בתוכנת לקוח מסורבלת. באופן אופציונלי, שלבו מודלי AI כמו OpenAI או Ollama כדי ליצור שאילתות משפה טבעית ישירות בתוך הממשק.
פיצ'רים עיקריים של WhoDB
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
התחברו אל PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ו-ClickHouse מממשק אחד מאוחד.
שאילתות בסיוע AI
השתמשו ב-OpenAI, Anthropic, או במודל Ollama מקומי כדי ליצור שאילתות SQL ו-NoSQL מתוך הנחיות בשפה טבעית ישירות בעורך.
עיון ועריכת טבלאות
לעיין, לסנן, לדפדף ולערוך שורות בטבלאות ובאוספים, מה שהופך את בדיקת הנתונים השגרתית והתיקונים למהירים ואינטואיטיביים.
פריסה קלת משקל
מגיע כקונטיינר Docker יחיד ללא תלויות חיצוניות, כך שהוא עולה תוך שניות ומוסיף תקורה מינימלית ל-VPS שלכם.
למה להריץ את WhoDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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