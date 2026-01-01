פרוסו Baserow בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים בקוד פתוח וללא קוד, וחלופה ל-Airtable, לבניית גיליונות אלקטרוניים שיתופיים, תהליכי עבודה וכלים פנימיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Baserow
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Baserow
Baserow היא פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד המאפשרת לצוותים לבנות מסדי נתונים שיתופיים, כלים פנימיים ותהליכי עבודה אוטומטיים באמצעות ממשק גיליון אלקטרוני מוכר — ללא SQL, ללא הגדרת תשתית וללא תמחור לפי רשומה. טבלאות, סוגי שדות עשירים, תצוגות, טפסים ו-REST API הופכים אותה לחלופת Airtable מעשית עבור צוותי מוצר, תפעול, שיווק והנדסה.
אירוח עצמי של Baserow על VPS משלכם שומר רשומות לקוחות, מעקבי פרויקטים, נתוני CRM ותגובות טפסים בתוך התשתית שלכם במקום במסד נתונים של ספק SaaS. אתם שולטים במגבלות אחסון, שמירה, אינטגרציות וגישה — ואתם נמנעים מדמי רישיון לפי משתמש שגדלים עם גודל הצוות ככל שהשימוש שלכם גדל.
פיצ'רים עיקריים של Baserow
גיליון אלקטרוני UI
ערכו נתונים באמצעות ממשק טבלאי מוכר עם מיון, סינון, קיבוץ ועריכת תאים מוטבעת שמרגישה כמו Excel או Google Sheets.
סוגי שדות עשירים
שלבו טקסט, מספרים, תאריכים, בחירה יחידה ומרובה, נוסחאות, קבצים מצורפים, קישורים בין טבלאות ושדות בדיקה בסכימה אחת.
תצוגות מרובות
דמיינו את אותה טבלה כרשת, לוח קנבן, לוח שנה, גלריה, או טופס כדי לתמוך בתהליכי עבודה שונים של צוות מבלי לשכפל נתונים.
טפסים ו-שיתוף
פרסמו טפסים ציבוריים הכותבים ישירות לטבלאות שלכם, ושיתפו תצוגות לקריאה בלבד או ניתנות לעריכה עם משתפי פעולה מחוץ לסביבת העבודה שלכם.
REST API ו-webhooks
כל טבלה חושפת API REST מוגדר טיפוסים וטריגרים של webhook, המאפשרים לשלב את Baserow עם אפליקציות מותאמות אישית, אוטומציות וכלי BI.
למה להריץ את Baserow על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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