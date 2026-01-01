Baserow היא פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד המאפשרת לצוותים לבנות מסדי נתונים שיתופיים, כלים פנימיים ותהליכי עבודה אוטומטיים באמצעות ממשק גיליון אלקטרוני מוכר — ללא SQL, ללא הגדרת תשתית וללא תמחור לפי רשומה. טבלאות, סוגי שדות עשירים, תצוגות, טפסים ו-REST API הופכים אותה לחלופת Airtable מעשית עבור צוותי מוצר, תפעול, שיווק והנדסה.

אירוח עצמי של Baserow על VPS משלכם שומר רשומות לקוחות, מעקבי פרויקטים, נתוני CRM ותגובות טפסים בתוך התשתית שלכם במקום במסד נתונים של ספק SaaS. אתם שולטים במגבלות אחסון, שמירה, אינטגרציות וגישה — ואתם נמנעים מדמי רישיון לפי משתמש שגדלים עם גודל הצוות ככל שהשימוש שלכם גדל.