Para הוא framework קצה-אחורי סקלבילי וקוד פתוח, המטפל בעמידות אובייקטים, חיפוש טקסט מלא, שמירה במטמון ואימות, כך שמפתחים יכולים להתמקד בבניית האפליקציה שלהם במקום בתשתית שלה.

הוא חושף הכל באמצעות JSON REST API נקי, מאובטח באמצעות JWT tokens או AWS Signature V4, ומוכן לשרת כל frontend, אפליקציה מובייל או שירות.

ההתקנה המוגדרת כברירת מחדל פועלת באופן עצמאי לחלוטין עם מסד נתונים H2 מוטמע ומנוע חיפוש Lucene — אין צורך במסד נתונים חיצוני.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם API קצה-אחורי פרטי ללא עמלות לפי בקשה, שליטה מלאה בנתונים ותמיכה בתוספים המאפשרים החלפה ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB או Elasticsearch ככל שהצרכים שלכם גדלים.