התקינו את Para בלחיצה אחת.
פלטפורמת קצה עורפי בקוד פתוח המספקת JSON REST API עבור עמידות אובייקטים, חיפוש טקסט מלא וריבוי דיירים.
בחרו תוכנית VPS עבור Para
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Para
Para הוא framework קצה-אחורי סקלבילי וקוד פתוח, המטפל בעמידות אובייקטים, חיפוש טקסט מלא, שמירה במטמון ואימות, כך שמפתחים יכולים להתמקד בבניית האפליקציה שלהם במקום בתשתית שלה.
הוא חושף הכל באמצעות JSON REST API נקי, מאובטח באמצעות JWT tokens או AWS Signature V4, ומוכן לשרת כל frontend, אפליקציה מובייל או שירות.
ההתקנה המוגדרת כברירת מחדל פועלת באופן עצמאי לחלוטין עם מסד נתונים H2 מוטמע ומנוע חיפוש Lucene — אין צורך במסד נתונים חיצוני.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם API קצה-אחורי פרטי ללא עמלות לפי בקשה, שליטה מלאה בנתונים ותמיכה בתוספים המאפשרים החלפה ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB או Elasticsearch ככל שהצרכים שלכם גדלים.
פיצ'רים עיקריים של Para
התמדת אובייקט JSON
אחסנו, אחזרו ושאילתו כל אובייקט באמצעות REST API נקי המגובה על ידי שכבת בסיס נתונים ניתנת לחיבור התומכת ב-H2, PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB.
חיפוש מובנה
חיפוש טקסט מלא המופעל על ידי Lucene פועל ישר מהקופסה ללא צורך בהגדרות נוספות, ומאפשר חיפוש מיידי בכל האובייקטים המאוחסנים.
ארכיטקטורה מרובת דיירים
בודדו נתונים לפי אפליקציה עם ריבוי דיירים מובנה — כל אפליקציה מקבלת טבלה משלה, אינדקס חיפוש ומרחב שמות מטמון.
אימות JWT
אמתו בקשות API באמצעות אסימוני JWT או AWS Signature V4, עם ניהול משתמשים מובנה ותמיכה בהתחברות חברתית.
מערכת אקולוגית של חיבורים
החליפו את מערכות הקצה המוגדרות כברירת מחדל H2 ו-Lucene ב-PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB, או Hazelcast באמצעות תוספים רשמיים ככל שהצרכים שלכם גדלים.
למה להריץ את Para על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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