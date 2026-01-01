פרוסו את Sun-Panel בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח ניווט שרת ו-NAS הניתן להתאמה אישית, עם דף בית נקי ומפעיל יישומים למארחים עצמיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Sun-Panel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Sun-Panel
Sun-Panel הוא דף בית ופאנל ניווט קל משקל באחסון עצמי, המיועד לשרתים והתקני NAS. הוא מספק לכם לוח בקרה אחד, מאורגן להפליא, שבו תוכלו להפעיל את כל השירותים שלכם באחסון עצמי ולנטר את מצב המערכת במבט חטוף. נבנה מתוך מחשבה על פשטות, Sun-Panel אינו דורש מסד נתונים חיצוני — הוא פועל כולו על SQLite.
עם תמיכה בבידוד ריבוי חשבונות, אייקונים מותאמים אישית מספריית Iconify, חלונות מיני בתוך הדף, ו-CSS ו-JavaScript הניתנים להתאמה אישית מלאה, Sun-Panel מאפשר לכם ליצור דף בית שמתאים לזרימת העבודה שלכם. פרוסו אותו על ה-VPS שלכם ותיהנו מדף פתיחה אישי, ללא פרסומות, לדפדפן שאתם שולטים בו באופן מלא.
פיצ'רים עיקריים של Sun-Panel
תמיכה בריבוי חשבונות
צרו חשבונות מבודדים למשתמשים שונים, לכל אחד מהם עם פריסת פאנל משלו וקיצורי דרך ליישומים.
ללא מסד נתונים חיצוני
פועל כולו על SQLite מובנה, שומר על פריסה פשוטה ללא צורך בתחזוקת שירותי מסד נתונים נוספים.
ספריית אייקונים עשירה
היעזרו בספריית האייקונים של Iconify כדי לעצב בחופשיות את קיצורי הדרך של האפליקציה שלכם, התומכת באלפי ערכות אייקונים.
ניטור סטטוס מערכת
צפו בנתוני ניצול מעבד, זיכרון ודיסק בזמן אמת ישירות בפאנל שלכם, כדי לעקוב אחר תקינות השרת.
JS ו-CSS מותאמים אישית
הזריקו JavaScript ו-CSS משלכם כדי להתאים אישית באופן מלא את המראה וההתנהגות של דף הבית שלכם.
חלונות מיני בדף
פתחו שירותים נתמכים בחלונות מיני צפים מבלי לעזוב את לוח הבקרה שלכם לזרימת עבודה חלקה.
למה להריץ את Sun-Panel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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