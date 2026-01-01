Sun-Panel הוא דף בית ופאנל ניווט קל משקל באחסון עצמי, המיועד לשרתים והתקני NAS. הוא מספק לכם לוח בקרה אחד, מאורגן להפליא, שבו תוכלו להפעיל את כל השירותים שלכם באחסון עצמי ולנטר את מצב המערכת במבט חטוף. נבנה מתוך מחשבה על פשטות, Sun-Panel אינו דורש מסד נתונים חיצוני — הוא פועל כולו על SQLite.

עם תמיכה בבידוד ריבוי חשבונות, אייקונים מותאמים אישית מספריית Iconify, חלונות מיני בתוך הדף, ו-CSS ו-JavaScript הניתנים להתאמה אישית מלאה, Sun-Panel מאפשר לכם ליצור דף בית שמתאים לזרימת העבודה שלכם. פרוסו אותו על ה-VPS שלכם ותיהנו מדף פתיחה אישי, ללא פרסומות, לדפדפן שאתם שולטים בו באופן מלא.