Shoutrrr הוא כלי קוד פתוח לתזמון פוסטים ברשתות חברתיות, שנבנה כחלופה באירוח עצמי ל-Buffer, Typefully, ו-Hootsuite. הוא מאפשר לכם לכתוב פוסט פעם אחת ולתזמן אותו לפרסום ב-X (טוויטר), Bluesky, ו-LinkedIn מלוח מחוונים אחד, עם טיפול במגבלות תווים ספציפיות לכל רשת, חיבורי חשבונות מבוססי OAuth, ורכיב עבודה (worker) מובנה שמפרסם פוסטים לפי לוח זמנים ברקע.

אירוח עצמי של Shoutrrr על ה-VPS שלכם שומר טיוטות, תורים מתוזמנים וחשבונות חברתיים מחוברים בתוך התשתית שלכם – ללא תמחור לפי משתמש, ללא מכסות פוסטים, וללא גישת צד שלישי לאסטרטגיית התוכן שלכם. תצורת ה-SQLite המוגדרת כברירת מחדל פועלת בקונטיינר יחיד, בעוד שנפחים מתמידים (persistent volumes) מבטיחים שקבצים שהועלו ונתונים ישמרו גם לאחר פריסות מחדש (redeploys).