התקנת Shoutrrr בלחיצה אחת.
מתזמן מדיה חברתית בקוד פתוח ובאירוח עצמי עבור X, בלוסקיי ולינקדאין — כתבו פעם אחת ופרסמו בכל מקום.
בחרו תוכנית VPS עבור Shoutrrr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shoutrrr
Shoutrrr הוא כלי קוד פתוח לתזמון פוסטים ברשתות חברתיות, שנבנה כחלופה באירוח עצמי ל-Buffer, Typefully, ו-Hootsuite. הוא מאפשר לכם לכתוב פוסט פעם אחת ולתזמן אותו לפרסום ב-X (טוויטר), Bluesky, ו-LinkedIn מלוח מחוונים אחד, עם טיפול במגבלות תווים ספציפיות לכל רשת, חיבורי חשבונות מבוססי OAuth, ורכיב עבודה (worker) מובנה שמפרסם פוסטים לפי לוח זמנים ברקע.
אירוח עצמי של Shoutrrr על ה-VPS שלכם שומר טיוטות, תורים מתוזמנים וחשבונות חברתיים מחוברים בתוך התשתית שלכם – ללא תמחור לפי משתמש, ללא מכסות פוסטים, וללא גישת צד שלישי לאסטרטגיית התוכן שלכם. תצורת ה-SQLite המוגדרת כברירת מחדל פועלת בקונטיינר יחיד, בעוד שנפחים מתמידים (persistent volumes) מבטיחים שקבצים שהועלו ונתונים ישמרו גם לאחר פריסות מחדש (redeploys).
פיצ'רים עיקריים של Shoutrrr
פרסום רב-רשתי
צרו פוסט פעם אחת ופרסמו אותו ל-X, ל-Bluesky ול-LinkedIn בו-זמנית עם מגבלות תווים ספציפיות לכל פלטפורמה והצגת תצוגה מקדימה.
מתזמן רקע
עובד תור מובנה ומתזמן cron מפרסמים את הפוסטים שלכם בזמן המתוכנן מבלי להשאיר כרטיסיית דפדפן פתוחה.
קישור חשבון OAuth
חברו את X ו-LinkedIn באמצעות OAuth 2.0 ו-Bluesky באמצעות סיסמת אפליקציה — פרטי ההתחברות והאסימונים נשארים בתוך הפריסה שלכם.
SQLite כברירת מחדל
נשלח בקונטיינר יחיד עם SQLite לאחסון — ללא צורך בניהול מסד נתונים חיצוני או מטמון, עם שדרוגים אופציונליים ל-Postgres ו-Redis.
מדדי מעורבות
מדדים מובנים לוכדים את ביצועי הפוסט לאורך זמן, כך שתוכלו להשוות רשתות ולשפר אסטרטגיה ללא כלי ניתוח חיצוניים.
למה להריץ את Shoutrrr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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