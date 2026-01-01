ZeroNote היא אפליקציית פרודוקטיביות מאוחדת באירוח עצמי המאחדת רישום הערות, ניהול סיסמאות, סימניות וקודי אימות דו-שלבי לאפליקציה מוצפנת אחת. היא משתמשת בהצפנת AES בצד הלקוח עם ארכיטקטורת אפס-ידע — השרת לעולם אינו רואה את הנתונים הלא מוצפנים שלך, רק המכשיר שלך יכול לפענח אותם.

אירוח עצמי של ZeroNote על VPS מאחד ארבעה כלים נפרדים לשירות פרטי ומוצפן אחד שאתם שולטים בו באופן מלא. אחסון SQLite בגישת Offline-first מבטיח שהנתונים תמיד זמינים ללא חיבור לאינטרנט, תיוג אוטומטי חכם שומר על פריטים מאורגנים באופן אוטומטי, וסנכרון P2P או S3 אופציונלי מרחיב את הזמינות בין מכשירים.