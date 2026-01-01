התקינו את ZeroNote בלחיצה אחת.
אפליקציה מוצפנת מאוחדת לפתקים, סיסמאות, סימניות, ו-2FA עם הצפנת AES בצד הלקוח מבוססת אפס ידע.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ZeroNote
ZeroNote היא אפליקציית פרודוקטיביות מאוחדת באירוח עצמי המאחדת רישום הערות, ניהול סיסמאות, סימניות וקודי אימות דו-שלבי לאפליקציה מוצפנת אחת. היא משתמשת בהצפנת AES בצד הלקוח עם ארכיטקטורת אפס-ידע — השרת לעולם אינו רואה את הנתונים הלא מוצפנים שלך, רק המכשיר שלך יכול לפענח אותם.
אירוח עצמי של ZeroNote על VPS מאחד ארבעה כלים נפרדים לשירות פרטי ומוצפן אחד שאתם שולטים בו באופן מלא. אחסון SQLite בגישת Offline-first מבטיח שהנתונים תמיד זמינים ללא חיבור לאינטרנט, תיוג אוטומטי חכם שומר על פריטים מאורגנים באופן אוטומטי, וסנכרון P2P או S3 אופציונלי מרחיב את הזמינות בין מכשירים.
פיצ'רים עיקריים של ZeroNote
הצפנת אפס ידע
הצפנת AES בצד הלקוח מבטיחה שההערות, הסיסמאות וקודי ה-2FA שלכם מוצפנים לפני עזיבתם את המכשיר שלכם.
כלי מאוחד
החליפו מנהל סיסמאות נפרד, אפליקציית פתקים, מנהל סימניות, ו-מאמת 2FA באפליקציה אחת באירוח עצמי.
אחסון אופליין-ראשון
נתונים נשמרים ב-SQLite באופן מקומי, כך שהכספת שלך נשארת נגישה גם ללא חיבור אינטרנט פעיל.
תיוג אוטומטי חכם
תגיות חכמות מקטלגות באופן אוטומטי רשומות לפי סוג התוכן ומילות המפתח, ושומרות על הכספת שלכם מאורגנת ללא מאמץ ידני.
P2P ו-S3 סנכרון
באופן אופציונלי, ניתן לסנכרן את הכספת המוצפנת שלכם בין מכשירים באמצעות סנכרון עמית לעמית או דלי אחסון תואם S3 משלכם.
למה להריץ את ZeroNote על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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