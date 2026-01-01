עד 69% הנחה עבור Collabora Online

פרוסו Collabora Online בהתקנה בלחיצה אחת.

חבילת יישומים משרדית מקוונת באירוח עצמי, מבוססת על LibreOffice, המאפשרת לצוותים לערוך במשותף מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות בדפדפן.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Collabora Online בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Collabora Online

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Collabora Online

Collabora Online היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת באירוח עצמי, המבוססת על טכנולוגיית LibreOffice ורצה כולה בדפדפן. צוותים פותחים מסמכי Word, Excel ו-PowerPoint ישירות מאפליקציית אחסון קבצים כמו Nextcloud, Seafile או Pydio Cells ועורכים אותם יחד בזמן אמת עם סמנים חיים, הערות, מעקב אחר שינויים ותצוגות מקדימות מיידיות — ללא צורך בלקוח שולחן עבודה, ב-Microsoft 365 או ב-Google Workspace.

אירוח עצמי של Collabora על גבי VPS משלך שומר כל מסמך, גיליון אלקטרוני ומצגת על תשתית שבשליטתך. שלב אותה עם אחת מאפליקציות אחסון הקבצים בקטלוג זה כדי להעניק לצוות שלך תחליף מקומי מלא לחבילות יישומים משרדיים בענן, עם תאימות מלאה לפורמטים של קבצים וללא עמלות לפי משתמש.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Collabora Online

שיתוף פעולה בזמן אמת

מספר משתמשים עורכים את אותו קובץ Word, Excel או PowerPoint בו-זמנית עם סמנים חיים, הערות וסנכרון שינויים מיידי.

תאימות Microsoft Office

פתחו ושמרו קבצי .docx, .xlsx, ו-.pptx ללא אובדן המרה הודות לרינדור מקורי של LibreOffice של פורמטי OOXML.

מתממשק עם אחסון קבצים

מתממשק עם Nextcloud, Seafile, Pydio Cells, ושרתי קבצים אחרים התומכים ב-WOPI, ללא כל שינוי קוד באפליקציית המארח.

מעקב שינויים ו-הערות

סקירת מסמכים עם מצב מעקב אחר שינויים, הערות מוטמעות, הצעות והיסטוריית גרסאות המוכרים מיישומי אופיס שולחניים.

ידידותי-לנייד וטאבלט

ממשק עורך מותאם למגע עובד בטלפונים, טאבלטים ו-Chromebooks כך שתורמים יכולים לערוך מכל מכשיר.

למה להריץ את Collabora Online על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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