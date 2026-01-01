Collabora Online היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת באירוח עצמי, המבוססת על טכנולוגיית LibreOffice ורצה כולה בדפדפן. צוותים פותחים מסמכי Word, Excel ו-PowerPoint ישירות מאפליקציית אחסון קבצים כמו Nextcloud, Seafile או Pydio Cells ועורכים אותם יחד בזמן אמת עם סמנים חיים, הערות, מעקב אחר שינויים ותצוגות מקדימות מיידיות — ללא צורך בלקוח שולחן עבודה, ב-Microsoft 365 או ב-Google Workspace.

אירוח עצמי של Collabora על גבי VPS משלך שומר כל מסמך, גיליון אלקטרוני ומצגת על תשתית שבשליטתך. שלב אותה עם אחת מאפליקציות אחסון הקבצים בקטלוג זה כדי להעניק לצוות שלך תחליף מקומי מלא לחבילות יישומים משרדיים בענן, עם תאימות מלאה לפורמטים של קבצים וללא עמלות לפי משתמש.