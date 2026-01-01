פרוסו Collabora Online בהתקנה בלחיצה אחת.
חבילת יישומים משרדית מקוונת באירוח עצמי, מבוססת על LibreOffice, המאפשרת לצוותים לערוך במשותף מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות בדפדפן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Collabora Online
Collabora Online היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת באירוח עצמי, המבוססת על טכנולוגיית LibreOffice ורצה כולה בדפדפן. צוותים פותחים מסמכי Word, Excel ו-PowerPoint ישירות מאפליקציית אחסון קבצים כמו Nextcloud, Seafile או Pydio Cells ועורכים אותם יחד בזמן אמת עם סמנים חיים, הערות, מעקב אחר שינויים ותצוגות מקדימות מיידיות — ללא צורך בלקוח שולחן עבודה, ב-Microsoft 365 או ב-Google Workspace.
אירוח עצמי של Collabora על גבי VPS משלך שומר כל מסמך, גיליון אלקטרוני ומצגת על תשתית שבשליטתך. שלב אותה עם אחת מאפליקציות אחסון הקבצים בקטלוג זה כדי להעניק לצוות שלך תחליף מקומי מלא לחבילות יישומים משרדיים בענן, עם תאימות מלאה לפורמטים של קבצים וללא עמלות לפי משתמש.
פיצ'רים עיקריים של Collabora Online
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר משתמשים עורכים את אותו קובץ Word, Excel או PowerPoint בו-זמנית עם סמנים חיים, הערות וסנכרון שינויים מיידי.
תאימות Microsoft Office
פתחו ושמרו קבצי .docx, .xlsx, ו-.pptx ללא אובדן המרה הודות לרינדור מקורי של LibreOffice של פורמטי OOXML.
מתממשק עם אחסון קבצים
מתממשק עם Nextcloud, Seafile, Pydio Cells, ושרתי קבצים אחרים התומכים ב-WOPI, ללא כל שינוי קוד באפליקציית המארח.
מעקב שינויים ו-הערות
סקירת מסמכים עם מצב מעקב אחר שינויים, הערות מוטמעות, הצעות והיסטוריית גרסאות המוכרים מיישומי אופיס שולחניים.
ידידותי-לנייד וטאבלט
ממשק עורך מותאם למגע עובד בטלפונים, טאבלטים ו-Chromebooks כך שתורמים יכולים לערוך מכל מכשיר.
למה להריץ את Collabora Online על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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