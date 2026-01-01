התקינו את EmailEngine בלחיצה אחת.
API אימייל באירוח עצמי שמחבר חשבונות IMAP ו-SMTP וחושף אותם כממשק REST מאוחד.
בחרו תוכנית VPS עבור EmailEngine
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם EmailEngine
EmailEngine הוא שירות באירוח עצמי שמתחבר לתיבות דואר IMAP ו-SMTP – כולל Gmail, Outlook, וכל ספק סטנדרטי אחר – וחושף את כל פעולות הדוא"ל באמצעות REST API יחיד. במקום לכתוב קוד יישום שמדבר IMAP ישירות, מפתחים רושמים חשבונות דוא"ל ב-EmailEngine ולאחר מכן שולחים, מקבלים, מחפשים ומסנכרנים הודעות דוא"ל דרך נקודות קצה HTTP נקיות.
אירוח עצמי של EmailEngine ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה לחשבון הדוא"ל ואת נתוני ההודעות בתוך התשתית שלכם. EmailEngine מטפל בחיבור מחדש, הצפנת פרטי כניסה ואספקת Webhook כך שקוד היישום נשאר ממוקד בלוגיקה העסקית במקום בטיפול בפרוטוקול הדוא"ל. תקופת ניסיון של 14 יום כלולה; רישיון נדרש לשימוש מתמשך בסביבת ייצור.
פיצ'רים עיקריים של EmailEngine
REST API מאוחד לדוא"ל
בצעו את כל פעולות IMAP ו-SMTP — שליחה, קבלה, חיפוש, סנכרון — באמצעות נקודת קצה HTTP אחת, ללא קשר לספק הדוא"ל.
ניהול ריבוי חשבונות
רשמו חשבונות אימייל מרובים מכל ספק ונהלו את כל תיבות הדואר הנכנס באמצעות API אחד עקבי ללא צורך בעבודת אינטגרציה נפרדת לכל ספק.
העברת אירועי Webhook
קבלו התראות HTTP בזמן אמת כשאיימיילים חדשים מגיעים, הודעות נקראות, או שמצב תיבת הדואר משתנה, ללא צורך בבדיקה מתמדת.
הצפנת אישורים
כל הסיסמאות של חשבונות האימייל המאוחסנים וטוקני OAuth מוצפנים באמצעות מפתח הסוד הראשי שתגדירו בעת הפריסה.
פרוקסי הגשת SMTP
לשלוח מיילים מטעם חשבונות רשומים דרך פרוקסי SMTP מובנה מבלי לחשוף פרטי גישה גולמיים לשירותי שליחה.
למה להריץ את EmailEngine על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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