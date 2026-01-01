EmailEngine הוא שירות באירוח עצמי שמתחבר לתיבות דואר IMAP ו-SMTP – כולל Gmail, Outlook, וכל ספק סטנדרטי אחר – וחושף את כל פעולות הדוא"ל באמצעות REST API יחיד. במקום לכתוב קוד יישום שמדבר IMAP ישירות, מפתחים רושמים חשבונות דוא"ל ב-EmailEngine ולאחר מכן שולחים, מקבלים, מחפשים ומסנכרנים הודעות דוא"ל דרך נקודות קצה HTTP נקיות.

אירוח עצמי של EmailEngine ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה לחשבון הדוא"ל ואת נתוני ההודעות בתוך התשתית שלכם. EmailEngine מטפל בחיבור מחדש, הצפנת פרטי כניסה ואספקת Webhook כך שקוד היישום נשאר ממוקד בלוגיקה העסקית במקום בטיפול בפרוטוקול הדוא"ל. תקופת ניסיון של 14 יום כלולה; רישיון נדרש לשימוש מתמשך בסביבת ייצור.