עד 69% הנחה עבור EmailEngine

התקינו את EmailEngine בלחיצה אחת.

API אימייל באירוח עצמי שמחבר חשבונות IMAP ו-SMTP וחושף אותם כממשק REST מאוחד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את EmailEngine בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור EmailEngine

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם EmailEngine

EmailEngine הוא שירות באירוח עצמי שמתחבר לתיבות דואר IMAP ו-SMTP – כולל Gmail, Outlook, וכל ספק סטנדרטי אחר – וחושף את כל פעולות הדוא"ל באמצעות REST API יחיד. במקום לכתוב קוד יישום שמדבר IMAP ישירות, מפתחים רושמים חשבונות דוא"ל ב-EmailEngine ולאחר מכן שולחים, מקבלים, מחפשים ומסנכרנים הודעות דוא"ל דרך נקודות קצה HTTP נקיות.

אירוח עצמי של EmailEngine ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה לחשבון הדוא"ל ואת נתוני ההודעות בתוך התשתית שלכם. EmailEngine מטפל בחיבור מחדש, הצפנת פרטי כניסה ואספקת Webhook כך שקוד היישום נשאר ממוקד בלוגיקה העסקית במקום בטיפול בפרוטוקול הדוא"ל. תקופת ניסיון של 14 יום כלולה; רישיון נדרש לשימוש מתמשך בסביבת ייצור.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של EmailEngine

REST API מאוחד לדוא"ל

בצעו את כל פעולות IMAP ו-SMTP — שליחה, קבלה, חיפוש, סנכרון — באמצעות נקודת קצה HTTP אחת, ללא קשר לספק הדוא"ל.

ניהול ריבוי חשבונות

רשמו חשבונות אימייל מרובים מכל ספק ונהלו את כל תיבות הדואר הנכנס באמצעות API אחד עקבי ללא צורך בעבודת אינטגרציה נפרדת לכל ספק.

העברת אירועי Webhook

קבלו התראות HTTP בזמן אמת כשאיימיילים חדשים מגיעים, הודעות נקראות, או שמצב תיבת הדואר משתנה, ללא צורך בבדיקה מתמדת.

הצפנת אישורים

כל הסיסמאות של חשבונות האימייל המאוחסנים וטוקני OAuth מוצפנים באמצעות מפתח הסוד הראשי שתגדירו בעת הפריסה.

פרוקסי הגשת SMTP

לשלוח מיילים מטעם חשבונות רשומים דרך פרוקסי SMTP מובנה מבלי לחשוף פרטי גישה גולמיים לשירותי שליחה.

למה להריץ את EmailEngine על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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